İş görüşmesinde şirket kültürünü anlamanın 5 yolu

Bir işe kabul edilmenin yanı sıra o şirket kültürüne uyum sağlayarak çalışabilmek de mutlu bir iş hayatı için çok mühim. Çok iyi olduğunu düşündüğünüz bir iş, sadece kültürüne uyumlu olmadığınız için çok zor olabilir. Bu nedenle daha iş görüşmesinde şirket kültürüne uygun olup olmadığınızı anlamanın bazı püf noktaları var.

İş arama sıkıntısının ardından iş bulmak haklı olarak kişiye tüm dertlerinin son bulduğunu düşündürmektedir. Oysa kişiye uygun olmayan bir şirket kültürüne adım atmak son derece can sıkıcı bir deneyime dönüşebilir. Böyle bir durumda;

– Yöneticilerle anlaşmazlıklar çıkabiliyor, kişiye değer verilmiyor.

– Çalışma ortamında düşük enerji ya da tartışma ortamı iş arama stresinden daha ağır bir stres yaşatmakta.

– Dürüst olmayan yada dürüst davranmayan yönetici ya da takım arkadaşları çalışma isteğini en aza indirgiyor.

– Enerjisi iyi olmayan çalışma arkadaşlarıda şirkette kişisel performans dolayısıyla takım performansı olumsuz şekilde düşürüp en aza indirgiyor

– En önemlisi de huzursuz mutsuz çalışan hem işini sürdürmenin hem de daha iyi bir iş bulma stresiyle boğuluyor, verim sağlanamıyor

Bu sebeplerle işi onaylamadan önce görüşmede şirket kültürünü anlamaya dair birkaç noktalara dikkat etmek son derece önemli.

Çok fazla görüşme

Eğer aday aynı şirkete dörtten fazla çağrıldıysa ve artık tanıştığı kişilerin adlarını dair hatırlamıyorsa burada bir sorun olduğu anlaşılabilir. Uzmanlara göre işe alınmak için şirketin neredeyse yarısıyla tanışmak iyi bir şirket kültürünü anımsatmamalı. Karar sürecine herkesi katmaya çalışan bir şirkette işlerin hızlı ve doğru ilerlediğine inanmak imkansız.

Organizasyon sıkıntısı

Yerleşik olmayan ve uzun ya da kısa sürede sorun yaşanabilecek bir işyeri kültürüne işaret eden bir diğer özellik de görüşme sürecine görüşme yapacak kişinin gelmemesi ve bununla ilgili yapılan açıklamanın inandırıcı olmaması. Çoğu zaman şirketin adayı hatırlamaması ya da yeterince değer vermemesi anlamına gelen bu durum da iyi işaret değil

Kafası karışık çalışanlar

Görüşmede küçük te olsa çalıştığı şirket hakkında konuşan dedikodu yapan, jest ve mimiklerle bir kişi ya da takım hakkında negatif tutumunu öne çıkaran çalışanların olduğu bir işyerinden de uzak durmakta yarar var. çalışanların mutsuzluklarını veya endişelerini göstermelerine neden olan söz konusu enerji kişiyi pişman edebilir.

Gözlem

Şirket kültürünü yansıtan bir başka durum ise kurumun genel havasını almakla alakalıdır. İş görüşmesi için beklerken veya gezdirilirken mutlaka mevcut çalışanların vücut diline, ortamdaki diyaloglara ve üstüne giyimine de bakmak gerekiyor. Bu özellikler kişinin o işyerine uygun olup olmadığını ifade ediyor

Yöneticiyle tanışmak şart

Önemli bir başka işaret de birlikte çalışılacak yöneticiyle ilgili. Adayın yöneticinin kendisine olan hareketine davranış biçimine , tutumuna, beden diline ve kullandığı sözcüklere de önem vermesi gerekiyor. Eğer iş görüşmesinin hiçbir aşamasında aday yöneticisiyle buluşturulmamış ise bu durumun sıkıntı yaratabileceğini unutmamak gerekiyor. Aday işe alınmadan önce mutlaka yöneticisiyle bir araya gelmeli ve iletişim sağlamalıdır.