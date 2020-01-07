İş Görüşmesinde Hatayı Nerede Yapmış Olabilirsin?

İş başvurusunda bulunuyor ancak mülakat daveti almıyor, iş görüşmesine gittiğinizde geri aranmıyormusunuz? ya da “Tamam, bu kez oldu!” derken işe alınan kişi arasında olmuyorsunuz , tüm dış etkenlerin dışında da belki bir şeyleri eksik ya da hatalı yapmış olabilirsiniz?

İş arama süresi uzadıkça işsizlik süreciniz arttıkça pek çok adayın umudu kaybolur ve motivasyonunu da sona erer. Ancak iş arama sürecinin uzamasında sizden kaynaklanmayan pek çok etken de söz konusu olabilir. Sektördeki sıkıntılar, yoğun rekabet ortamı, mali nedenler ve daha fazlası… Tüm bu nedenlerin yanı sıra iş arama sürenizin gereğinden fazla uzadığını düşünüyor ve boşa kürek çektiğiniz hissini yaşıyorsanız belki de CV’nize, önyazınıza yeniden gözatmanız ya da bakış açınızı değiştirmenizde büyük yarar var.

CV’nizi ve Özgeçmişinizi Gözden Geçirdinizmi?

İş bulma sürecinde CV’nin ne kadar önemli kriter olduğuna daha lütfen dikkat edin. Nerede hata yaptığınızı veya CV’nizi nasıl destekleyebileceğinizi görmek için CV’nizi eleştirel bir gözle ele alın. Özgeçmişinizi düzenlerken daha genel veya klişe görünen bölümleri daha özgün hale getirebilir ve rakiplerinizden farklı olduğunuz noktaları vurgulayarak özgeçmişinizi daha dikkat çekici yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra iş başvurularınızda yazdığınız önyazının basmakalıp olmamasına ayrıca gayret gösterin.Özgün bir dil ile kendinizi, yansıtan cümlelere önem verin. Önyazınızda CV’nizde yer alan klasik bilgileri tekrar etmek dışında o işi yakalamak için fırsat yakalamalı ona görehareket etmelisiniz.

Sizlere Önerilen Fırsatlara açık mısınız?

Beklentileri yüksek tutup, çıkan fırsatları görememek de adayların iş arama sürecinde yaptığı büyük hatalar arasında bulunuyor. Hırsınızın, beklentilerinizin veya kriterlerinizin olması doğal, ancak bu durum kimi zaman önünüze çıkan fırsatları kaçırmanıza neden olur.Örneğin adayların büyük bir çoğunluğu büyük şirketlerde çalışma gayesinde olduğu için karşısına çıkan diğer fırsatları görmek istemez ilgilenmez . Böylesi bir durumda da deneyim kazanma ve bir şirketin iç işleyişini görme fırsatını kaçırır. o şekilde davranmanın yerine gerçekten nerede olmak ne yapmak istemediğinize odaklanarak harekete geçin ve önünüze çıkan fırsatları en ince detayına kadar inceleyerek göz önüne alarak şansınızı çoğaltın.

Son görüşmede mi eleniyorsunuz?Neden Elendiğinizi Anlatan İp Uçları

Söz konusu durum ise çoğunlukla adayın ilk görüşmeleri başarıyla tamamlaması; görüşmeler sonlanmak üzereyken elenmesi şekliyle gerçekleşiyor. Pozisyona olan uygunluğunu ve işi yapabileceğini görüşmeyi yaptığı uzmana ikna etmek üzerinde olan pek çok aday son aşamada birtakım nedenler kaynaklı elenir. Bunun sonucunda da adaylar umutsuzluğa kapılmanın yanı sıra hiçbir ilerleme kaydedemediğini düşünür bu durumda motivasyonunu kaybetmesine neden olur. Ancak yapılan başvurulardan ve iş görüşmelerinden henüz sonuç alınamaması iş arama sürecinde hep aynı şekilde olacağını ifade etmemektedir.

Bu nedenle her zamankinden daha rekabetçi ortamın var olduğunu göz önüne alın. Sabırlı olmak iş bulmanın en önemli etkenlerinden biri. Sürecin başından sonuna sabırlı davranarak, başarısız olunan mülakatlardaki hataları tespit ederek, hataları da tolere ederek , girilen tüm mülakatlarda kendinizi ilk kez tanıtıyormuşçasına ifade ederek , azminizi koruyarak ve işe olan istek ve sevginizi her mülakatta olumlulukla göstererek başarıyı yakalayabilirsiniz.