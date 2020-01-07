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İş Görüşmesinde Hatayı Nerede Yapmış Olabilirsin?

İş Görüşmesinde Hatayı Nerede Yapmış Olabilirsin? Verimli bir İş görüşmesi İçin Hazırlık Nasıl Yapılmalı,iş görüşmelerinde dikkat edilmesi noktalar işte Tüm Detaylar

İş Görüşmesinde Hatayı Nerede Yapmış Olabilirsin?
07 Ocak 2020 Salı 02:24

İş Görüşmesinde Hatayı Nerede Yapmış Olabilirsin? Verimli bir İş görüşmesi İçin Hazırlık Nasıl Yapılmalı

İş Görüşmesinde Hatayı Nerede Yapmış Olabilirsin? Verimli bir İş görüşmesi İçin Hazırlık Nasıl Yapılmalı,iş görüşmelerinde dikkat edilmesi noktalar işte Tüm Detaylar..

İş başvurusunda bulunuyor ancak mülakat daveti almıyor, iş görüşmesine gittiğinizde geri aranmıyormusunuz? ya da “Tamam, bu kez oldu!” derken işe alınan kişi arasında olmuyorsunuz , tüm dış etkenlerin dışında da  belki bir şeyleri eksik ya da hatalı yapmış olabilirsiniz?

İş arama süresi uzadıkça işsizlik süreciniz arttıkça pek çok adayın umudu kaybolur ve motivasyonunu da sona erer. Ancak iş arama sürecinin uzamasında sizden kaynaklanmayan pek çok etken de söz konusu olabilir. Sektördeki sıkıntılar, yoğun rekabet ortamı, mali nedenler ve daha fazlası… Tüm bu nedenlerin yanı sıra iş arama sürenizin gereğinden fazla uzadığını düşünüyor ve boşa kürek çektiğiniz hissini yaşıyorsanız belki de CV’nize, önyazınıza yeniden gözatmanız ya da bakış açınızı değiştirmenizde büyük yarar var.

CV’nizi ve Özgeçmişinizi Gözden Geçirdinizmi?

İş bulma sürecinde CV’nin ne kadar önemli kriter olduğuna daha  lütfen dikkat edin. Nerede hata yaptığınızı veya CV’nizi nasıl destekleyebileceğinizi görmek için CV’nizi eleştirel bir gözle ele alın. Özgeçmişinizi düzenlerken daha genel veya klişe görünen bölümleri daha özgün hale getirebilir ve rakiplerinizden farklı olduğunuz noktaları vurgulayarak özgeçmişinizi daha dikkat çekici  yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra iş başvurularınızda yazdığınız önyazının basmakalıp olmamasına ayrıca gayret gösterin.Özgün bir dil ile kendinizi, yansıtan cümlelere önem verin. Önyazınızda CV’nizde yer alan klasik bilgileri  tekrar etmek dışında o işi yakalamak için fırsat yakalamalı  ona görehareket etmelisiniz.

 Sizlere Önerilen Fırsatlara açık mısınız?

Beklentileri yüksek tutup, çıkan fırsatları görememek de adayların iş arama sürecinde yaptığı büyük hatalar arasında bulunuyor. Hırsınızın, beklentilerinizin veya kriterlerinizin olması doğal, ancak bu durum kimi zaman önünüze çıkan fırsatları kaçırmanıza neden olur.Örneğin adayların büyük bir çoğunluğu büyük şirketlerde çalışma gayesinde olduğu için karşısına çıkan diğer fırsatları görmek istemez ilgilenmez . Böylesi bir durumda da deneyim kazanma ve bir şirketin iç işleyişini görme fırsatını kaçırır. o şekilde davranmanın yerine gerçekten nerede olmak ne yapmak istemediğinize odaklanarak  harekete geçin ve önünüze çıkan fırsatları en ince detayına kadar inceleyerek göz önüne alarak şansınızı çoğaltın.

 

Son görüşmede mi eleniyorsunuz?Neden Elendiğinizi Anlatan İp Uçları

Söz konusu durum ise çoğunlukla adayın ilk görüşmeleri başarıyla tamamlaması; görüşmeler sonlanmak üzereyken elenmesi şekliyle gerçekleşiyor. Pozisyona olan uygunluğunu ve işi yapabileceğini görüşmeyi yaptığı uzmana ikna etmek üzerinde olan pek çok aday son aşamada birtakım nedenler kaynaklı elenir. Bunun sonucunda da adaylar umutsuzluğa kapılmanın yanı sıra hiçbir ilerleme kaydedemediğini düşünür bu durumda motivasyonunu kaybetmesine neden olur. Ancak yapılan başvurulardan ve iş görüşmelerinden henüz sonuç alınamaması iş arama sürecinde hep aynı şekilde olacağını ifade etmemektedir.

Bu nedenle her zamankinden daha rekabetçi ortamın var olduğunu göz önüne alın. Sabırlı olmak iş bulmanın en önemli etkenlerinden biri.  Sürecin başından sonuna sabırlı davranarak, başarısız olunan mülakatlardaki hataları tespit ederek, hataları da tolere ederek , girilen tüm mülakatlarda kendinizi ilk kez tanıtıyormuşçasına ifade ederek ,  azminizi koruyarak ve işe olan istek ve sevginizi her mülakatta olumlulukla  göstererek başarıyı yakalayabilirsiniz.

Teknik pozisyonlara özel iş görüşmesi ipuçları

İş görüşmesinde pozisyona özel hazırlık yapmak giderek daha da önemli hal almıştır . Yakın zamanda teknik bir pozisyon için iş görüşmesine çağrıldıysanız uzmanların verdiği ipuçlarına mutlaka okuyunuz

Günümüzde başvurulan pozisyonun gerektirdiği deneyim ya da yetenekler kadar kişinin sözlü görüşmelerde nasıl hazırlandığı konusunda verdiği izlenim de son derece önemlidir. Kapsamlı bir gözlem yapmakla yükümlü olan ve adayı tüm açıdan değerlendiren İnsan Kaynakları uzmanları için ince detaylar şuanki dönemde  daha  da önem taşımakta. Kullanılan sistemlerden araçlara, sosyal medya platformlarından farklı programlara kadar hızla bireyselleşen, kullanıcı odaklı hale gelen dijital dünyada mülakata girmeden önce bazı ipuçlarını dikkate almakta büyük  fayda var.

İşte teknik pozisyonlara hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenönemli hususlar

Sektöre Uygun Kıyafet Seçilmeli

Uzmanlara göre teknoloji sektörü söz konusu olduğunda sporla klasik kıyafeti birleştiren bir tarz uygulamak en iyi seçim olarak biliniyor. Takım elbise fazla ciddi, spor kıyafet fazla özensiz olması nedeniyle bu tür pozisyonlar için yapılan görüşmelerde ilk izlenimi olumsuz yönde etkiliyebiliyor. Uzmanlar özellikle yeni kurulan teknoloji start-up’larında adayların genellikle görüşmeye spor kıyafetle gittiklerini, bunun da adayın pozisyonu çok fazla ciddiye almadığıönemsemediğii kanısına vardırdığı tespit edildi.

Şirketle Tanışma Şirketi Nekadar Tanıyorsunuz?

Uzmanlara göre pozisyonla birlikte şirketi iyi tanımak, firmaya özel iş alanlarını araştırmak, üzerinde çalışılan, ortaklık kurulan projeleri iyi bilmekbir çok açıdan büyük önem arz ediyor. Yani şirketle tanışmayı görüşmeye gitmeden önce gerçekleştirmiş, sağlam bir fikir edinmiş olmak büyük avantaj veriyor. Spesifik pozisyonlar için de özellikle teknoloji bloglarını bilmek araştırıp kendini geliştirmiş olmalk çok önemli. gelişmeleri iyi bilen, her şeyin hızla yeni versiyonunun çıktığı bir yerde sürekli yeni ve donanımlı bilgiye sahip olmak  önemli unsurlardandır.

Cesur Fikirler

Teknik pozisyonların çoğunda analiz, strateji ve fikir yürütme gibi temel beceriler gerekli olduğundan adayın kendisinden orijinal fikirler, yöntemler, çözüm önerileri beklendiğini unutmaması gerekiyor. Görüşmede parlak bir performans sergilemek adayın farkını gösterebilmesiyle mümkün.

Kendinden Emin Olmak

iş arayışında olan kişilerin CV’sine yazdığı her bir teknik beceriye arkasında duracak kadar uygulayacak kadar da  hakim olması, az bildiği yeterli olmadığı noktaları da dürüstçe anlatması oldukça önemli. Adayın çok iyi bilmediği bir özelliği öyle değilmiş gibi yansıtması kısa sürede tüm süreci alt üst  ederek olumsuz yöne çevirebiliyor. Uzmanlar beceriler konusunda profesyonel olmak, problem çözmek başarı göstermek ve beklentleri  tam olarak karşılayabilmek için kişinin kendisinden emin davranmasının önemli kriter olduğunu söylüyor.

CV Düzenleme de Püf Nokta

Uzmanlar teknik pozisyonlar için dinamik, yenilikçi ve stratejik özgeçmişlerin önemini anlatıyor. Tüm bunlara düzgün bir gramerin eşlik etmesi de  önemli kriterdir . Klasik ve bol metinli özgeçmişlerden uzak durulmasıözgün akıcı net cümlelerile CV düzenlemedin  önemine değiniliyor

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #işşizlik #mülakat #iş görüşmesi
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