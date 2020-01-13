İş Arayanlar Dikkat! Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni 'İş Bulma' Platformu...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetenek Kapısını üniversitelerin hizmetine sundu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, yeni bir açıklama yaptı ve iş arayan gençlere yep yeni bir umut ışığı oldu yapılan açıklama şu şekilde;

"Öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla bir internet platformu olan 'Yetenek Kapısı'nı üniversitelerin hizmetine sunmuştur.

'Yetenek Kapısı' platformundaki amaç işçi adayları ve işverenlerin sürekli iletişimde kalabilmelerini sağlamaktadır.



Öğrenci ve mezunlar, 'Yetenek Kapısı'nda profil oluşturarak işverenlere daha kolay ulaşabilecek, Kariyer Merkezleri ve Yetenek Kapısı üzerinden öğrenci ve işveren arasındaki iletişim sürekli takip edilebilecektir.

Siz İş arayan takipçilerimizin mezun olacak öğrencilerimizin de bu platforma üye olmasını beklemekteyiz.

https://beta.yetenekkapisi.org/login

KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©