İçişlerinden, Sevgililer Gününü'de kapsayan 3 gün için izin genelgesi Yayınlandımı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutant virüsün görüldüğü kişi sayısının daha önce açıklanan 128 vakanın çok üstüne çıktığını açıkladı. Mutant virüsteki artışın il il sürdüğünü belirten Bakan Koca, "Artmaya da devam edecek gibi. Mutant virüsün daha kolay bulaştığını, belirtinin daha erken çıktığını görüyoruz" dedi.