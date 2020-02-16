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Hile İle İşsizlik Maaşı Alanları Bekleyen Son!

Hile İle İşsizlik Maaşı Alanları Bekleyen Son!

Hile İle İşsizlik Maaşı Alanları Bekleyen Son!
16 Şubat 2020 Pazar 00:30

Hile İle İşsizlik Maaşı Alanları Bekleyen Son!

Hem işsizlik maaşı alıp, hem de sigortasız kayıtdışı  çalışanlar aman dikkatli olun! İŞKUR’un durumu ispat etmesi halinde , haksız yere işsizlik maaşı cebine giren şahıslar", bu paraları faiziyle geri öder. İşverene de dava açılabilir.yani her iki tarfata işsizlik ödeneğini misli misli öder

1- Soru: Çalışmakta olduğum işyeri 100’e yakın işçisini işten çıkardı. Bu kez de 3 yıl üzeri çalışanlara yani kıdemlilere tekliff te bulunuldu . Sigortanızı ve asgari geçim indirimlerinizi ait ödemeleri yapmayalım kimse de işsiz duruma düşmesin hem de . ‘Sizi çıkarttım göstereyim, işsizlik maaşı da almış olursunuz dedi. Ben inancım gereği kabul etmek istemediğimi söylesemde bana baskı yparak mecbur bıraktılar . Ben de işten çıktım ve haklarımı talep ettimona rağmen iş yerim haklarımın hiç birisini , vermedi. Mahkemeye her şeyi anlatsam yasal haklarımı  ve beraberinde işsizlik ödeneği alabilirmiyim?

Cevap: İşsizlik priminden haksız gereksiz  sebepler ile maaş talebi halinde ömür boyu işsizlik maaşı alınamaz gibi bir kural yoktur. Almış olduğunuz işsizlik ödeneğini Yasal faiziyle beraber tekrar ödemeniz kafi olacaktır. İşten çıkış bildirgesinin gerçeğe ait olmaması kaynaklı İŞKUR, işverene dava açma yolunda ilerleyecektir . kıdem ve ihbar  tazminat bulunmakta ise diğer yasal haklarınız için işvereni dava edebilirsiniz.

Sigortalı olarak çalışanlar kendi istek ve kusurları dışında işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyorlar. Maaş için işsiz kalmadan önceki 120 gün sigorta priminin tam ödenmiş olması yeterli  ve hizmet akdinizin devamlılığıda şarttır..

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #işsizlik maaşı
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