Hangi Nedenler Haklı İş Akdi Fesihi Oluşturur?

İş sözleşmesinin feshinde usul nasıldır? Hangi Nedenler Haklı İş Akdi Fesih Nedenidir?

Hangi Nedenler Haklı İş Akdi Fesih Nedenidir?

İş sözleşmesinin feshinde usul nasıldır? Hangi Nedenler Haklı İş Akdi Feshidir?

'İşten çıkarma', İş Kanunu'ndaki adı ile 'iş sözleşmesinin feshinde' usul nasıldır?

Çünkü mevzuatta, işten çıkarma durumunda uyulması gereken bir çok konu vardır . Bir çok kurumlarda bu konulara önem verilmemektedir.

Peki iş sözleşmesinin feshindeki usul nedir?

İlk olarak , patron fesih bilgisini yazılı olarak uygulamak ve fesih sebebini açık ve net bir şekilde bildirim yapmak zorundadır.

Hakkındaki iddialara için savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile alakalı sebeple feshedilemez.

Ancak, işverenin 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddenin (II) numaralı bendi koşullarına uygun fesih hakkı saklıdır.

İş Kanunu'nda, işverenlere işçinin Ahlak ve iyi niyet şartlarına uymayan durumlar sebebiyle iş sözleşmesini (haklı nedenle ve derhal) bitirme hakkı 25/2. madde kapsamında bilinmektedir.

Bu fesih türü sonucunda işçi herhangi bir tazminata hak kazanamayacağı gibi iş güvencesi hükümlerinden ve işsizlik ödeneğinden de faydalanamamaktadır.

Yasaya göre bu haller şu şekildedir:

II- Ahlak ve iyi niyet kuralalrına uymayan durumlar ve benzerleri:

a) İş sözleşmesi gerçekleştirildiği aşamada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya koşullar kendisinde bulunmadığı durumda bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek veya gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir çalışanına cinsel tacizde yapması.

d) İşçinin işverene veya onun ailesinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı harekette bulunması.

e) İşçinin, patronunun güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını oanlatmak gibi doğruluk ve bağlılığa aykırı huylar yapması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılması ve cezası ertelenmeyen bir suça karışması.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebi olmamaksızın iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine gelmemesi çalışmaması.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yerine getirme konusunda ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması sebebi ile işin güvenliğini tehlikeye atması , işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri bir aylık ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede zarara sokması kayba uğratması.

İŞVEREN İŞÇİSİNİN İŞİNE SON VERMEDEN İŞÇİYE ÖNCEDEN BİLGİ VERMEK ZORUNDA MIDIR?

İşveren işçiyi iş akdini sonlandırmadan , işçiye önceden durumu duyurmalı izah etmelidir.

İşverenin, işçinin çalışma zamanı6 aydan az ise 2 hafta, 6 ay-1,5 yıl arasında ise 4 hafta, 1,5 yıl-3 yıl arasında ise 6 hafta ve 3 yıldan fazla ise 8 hafta önce, çalışanını işten ayıracağını işçiye bildirmesi zorunludur.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarındayani ihbar tazminatını vermek zorundadır.