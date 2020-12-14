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Hangi mesleklerde gelecek var? Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek

Koronavirüs son birkaç ayda iş kayıplarına neden olurken, önümüzdeki 10 yılda istihdam olanağı yüksek olan işler belirlendi. Sağlık ve yazılım alanları, listede göze çarpan alanlar oldu.

Hangi mesleklerde gelecek var? Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek
14 Aralık 2020 Pazartesi 00:11

Tüm dünyayı saran koronavirüsün, iş alanlarına ait birçok noktada olumsuz etkileri görüldü.

Son birkaç ayda dünyadaki tüm sektörlerde büyük iş kayıplarına neden olan koronavirüsün ardından, mesleklerin kazanç değerleri de değişti.

Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi.

GELECEĞİN 30 MESLEĞİ

İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki on yıl içinde sağlıklı istihdam artışının sonucu 30 meslek aşağıdaki gibi:

30. Bilgi güvenliği analistleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #1

29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #2

28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #3

27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #4

26. Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #5

25. Marangozlar

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #6

24. Hekim asistanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000

2019'da ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #7

23. Elektrikçiler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #8

22. Diğer tüm hizmet satış temsilcileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400

2019'da medyan yıllık kazanç: 56.130 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #9

21. İnşaat yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200

2019'da ortalama yıllık kazanç: 95,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #10

20. Ağır ve çekici-römork kamyon sürücüleri

2016 ile 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700

2017'de medyan yıllık kazanç: 45,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika

Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #11

19. İnşaatın ve maden çıkarma işçilerinin birinci basamak amirleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise

Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #12

18. Sistem yazılım geliştiricileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600

2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #13

17. Fiziksel terapistler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200

2019'da ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #14

16. Bilgisayar sistemleri analistleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000

2019'da medyan yıllık kazanç: 90.920 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

15. Diğer tüm iş operasyonları uzmanları

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300

2019'da medyan yıllık kazanç: 73.570 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

14. Ortaöğretim sonrası sağlık uzmanlıkları öğretmenleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 97,320 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

13. Hemşire pratisyenleri

2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300

2017'de ortalama yıllık kazanç: 109,820 dolar

Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #15

12. Avukatlar

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #16

11. Muhasebeciler ve denetçiler

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700

2019'da medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

10. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800

2019'da ortalama yıllık kazanç: 146,360 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

9. Diğer tüm hekimler ve cerrahlar

2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700

2017'de medyan yıllık kazanç: 203.450 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #17

8. Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600

2019'da medyan yıllık kazanç: 100,980 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

7. Diğer tüm yöneticiler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630

2019'da medyan yıllık kazanç: 68.500 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

6. Pazar araştırması analistleri ve pazarlama uzmanları

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 63,790 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

5. Yönetim analistleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300

2019'da medyan yıllık kazanç: 85,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

4. Finans yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700

2019'da ortalama yıllık kazanç: 129,890 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #18

3. Genel ve operasyon yöneticileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000

2019'da medyan yıllık kazanç: 100,780 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

2. Uygulama yazılımı geliştiricileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

1. Kayıtlı hemşireler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 73.300 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi


Kaynak: Kamu Saati Özel
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