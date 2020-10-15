Üyelerimiz ‘zorla’ sendika değiştiriyorHak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Antalya Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. 'Üyelerimiz ‘zorla’ sendika değiştiriyor. Hak-İş Arslan: 696 sayılı KHK'ya son dakika operasyonu yapıldı!

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Antalya Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.

Arslan, Hak-İş’in, tüm taşeron emekçilere kadro talebinde bulunduğunu ve bunu 696 sayılı KHK ile başardığını söyleyerek, “696 sayılı KHK’ya Hak-İş’in bilgisi dışında, son dakikada eklenen bir madde ile bir operasyon yapıldı. Bu düzenlemeyle Hak-İş’in 200 bine yakın üyesinin istemedikleri sendikalara kanun zoruyla üye olmak zorunda bırakılmaları bizi yaralıyor” dedi.

Hak-iş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Antalya Şubesi’nin 4’üncü Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki işçilerinin zorla sendikalarından istifa ettirildiğine değinen Arslan, direnen yüzlerce işçinin sürgün edildiğini söyledi. Belediyenin şirketlerinde çalışan 2 bine yakın işçinin işten atıldığını ifade eden Arslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 444 gündür devam eden bir grev olduğunu hatırlattı.

30 BİN ÜYEMİZ SENDİKALARINDAN KOPARILDI



Kimsenin grevi görmediğini, duymadığını ve anlamadığını dile getiren Arslan, “Orada yaşanan bir dram var. 7 bin 500 arkadaşımızın toplu sözleşmesi yapılamıyor. Buna kimse ‘Ne yapıyorsun?’ diyemiyor. Bizi yıkabildiler mi? Evet, ciddi bir üye sayısı kaybettik. Bazı belediyelerde 31 Mart seçimlerinden sonra 30 binin üzerinde arkadaşımız sendikalarımızdan koparıldı. Bu çok ciddi bir kayıp olarak önümüzde duruyor. Hak-İş olarak hiçbir siyasi partinin hasmı falan değiliz. Ne iktidarın ne de muhalefetin alternatifi değiliz. Biz bir siyasi parti değiliz. Biz bir sivil toplum örgütüyüz” dedi.

TAŞERON İŞÇİLİĞİNE KARŞI TARİHİ BİR MÜCADELE VERDİK



Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası’nın taşeron işçiliğine karşı uzun yıllar büyük bir mücadele verdiğini ve bunu kadroyla sonuçlandırdığını belirten Arslan, “HAK-İŞ ve Hizmet-İş olarak taşeronla mücadeleyi başlattığımızda sahada hiçbir konfederasyon, hiçbir sendika yoktu. Bizim dışımızdakiler taşeron emekçilerin sendikalı olabileceğine, onların sözleşmeden yararlanabileceğine inanmadılar, üye yapmadılar. 2014 yılında çıkarılan bir kanunla sendikaya üyeliklerini, toplu iş sözleşmelerini, izin ve kıdem haklarını güvenceye aldık. Fiyat farklarının devlet tarafından ödenmesini sağladık. HAK-İŞ, tüm taşeron emekçilere kadro talebinde bulundu ve bunu 696 sayılı KHK ile başardı. Mücadelemizin neticesinde 1 milyon emekçi kadrolu oldu” dedi.





696 SAYILI KHK’YA SON DAKİKADA OPERASYON YAPILDI



696 sayılı KHK’ya Hak-İş’in bilgisi dışında, son dakikada eklenen bir madde ile bir operasyon yapıldığını ifade eden Arslan, şunları kaydetti: “O gün hükümet üyelerimizle konuştuk, bu düzenlemenin haksızlık olduğunu, düzeltilmesi yönündeki talebimizi ilettik. Hak-İş’in 200 bine yakın üyesinin istemedikleri sendikalara, kanun zoruyla üye olmak zorunda bırakılmaları bizi yaralıyor. Çünkü bu mücadelenin her aşamasında biz varız, süreci biz yürüttük, biz başardık.”