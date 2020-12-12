Gribal enfeksiyon geçiren çalışan tazminatsız işten atıldı! Bakın Yargıtay ne karar verdi?

Gribal enfeksiyon geçiren çalışan tazminatsız işten atıldı! Bakın Yargıtay ne karara vardı? işçi grip oldu diye iten atılır mı ? hastalık yüzünden işten çıkarılanların yargıtay kararları

İşyerinde bir gün ağır bir gribal enfeksiyon geçiren çalışan vardiya müdüründen izin talep etti. sadece çalışan bulunduğu için izin verilmeyen işçiye bir süre fırın kontrol noktasından dinlenmesi adına izin verildi. Yerine başka bir arkadaşını çalışmaya ikna etmiş olan çalışan soluklanırken fotoğrafları çekilerek iş akti bitirildi. Gribal enfeksiyonu da tutanağa geçirilmeyen çalışan ödeme olmaksızın işyerinden ayrıldı. Yargıtay çalışanın 12 senelik çalışmaları ve şahitlerin ifadeleri ile değerlendirmeye alarak kararı redetti.

Konu Yargıtay'a taşındı ve Yargıtay kararında şunlar yer aldı;

İşyerindeki işçi olay zamanı ağır bir gribal enfeksiyon geçirdiğini, bu nedenle vardiya amiriyle görüşüp eve gitmek için izin istediğini, davacı tek olarak çalıştığından vardiya amirinin müvekkilini göndermek istemeyip bir süre fırın kontrol odasında dinlenmesi istendiği , bunun üzerine davacı söylenen yerde soluklanırken fotoğraflarının çekildiğini, oysa davacının kendisinin yerine de ... isimli çalışanı bırakmak kaydı ile işin aksamasına fırsat tanımadığını , buna karşı davacının disiplin düzeyine yollanarak iş akdinin feshedildiği iddiasında bulunmuştur.

YARGITAY: 12 YILDIR ÇALIŞAN İÇİN SOMUT BİR DELİL YOK

Bu konu kapsamında ; davacının her ne kadar işyerindeki konumu gereği fırınların kontrolü ve iş güvenliğinden mecburi tutulan kişi olduğu bilinmiş ise de, ortalama 12 senedir işyerinde çalışan davacının işini devamlı olarak aynı sebeple ihlal ettiğine dair somut deliller dosyaya eklenmediğinden , davacının hareketi iş akdinin geçerli nedene dayalı olarak fesih sebebini teşkil durumu taşımaktaysa , haklı fesih sebebi ne ulaşmadığı anlaşılmakta , davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hükmedilmesi lazımken aksi takdirde değerlendirme ile reddine karar verilmesi isabetli olmayıp , bozmayı gerekli kılmıştır

"İçtihat Metni"

Taraflar içerisinde görülen dava sonucunda varılan sonucun kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda bahsedilen nedenlerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iade olmasına, 08.01.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.