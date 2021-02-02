Flaş karar! SGK harekete geçti! Artık Rapor ödeme alacaksınız! Ayakta tedavi SGK istirahat raporu parası ne kadar? SGK istirahat raporu alma koşulları nelerdir? SSK Rapor Parası Bildirimi ve SSK Rapor Parası Sorgulama Ekranı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. SGK harekete geçti. Artık çalışanların istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. İstirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret gibi iş görmezlik ödeneği yani rapor parasına da yüzde 21,56'lık zam yapıldı. SGK istirahat raporu genel olarak çalıştığı kurumda sağlık sorunları yaşayan ve işgörmezlik süresi bulunan kişilerin faydalanabileceği bir rapordur. Ayakta tedavi sonrasında alınan raporlar ile birlikte de istirahat raporu alınabilmektediİstirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. İlgili personelin hesabına işe gitmediği günlere mahsuben Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından rapor parası yatırılır. SSK mensubu çalışan, rapor parasının kendi adına yatıp yatmadığını SSK Rapor parası sorgulama yolu öğrenebilir. Bu anlamda artık çalışanların istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. SSK rapor parası sorgulama için e-devlet sitesine ya da ALO 170 hattına başvurulabilir. SSK'ya bağlı olarak çalışan personelin doktor tarafından istirahat etmesi gerekli görüldüğü hallerde, yasal olarak işe gitmeme hakkına sahiptir.

SGK İstirahat raporu nedir?

SGK istirahat raporu genel olarak çalıştığı kurumda sağlık sorunları yaşayan ve işgörmezlik süresi bulunan kişilerin faydalanabileceği bir rapordur. Yapılan tetkikler sonrasında Toplumsal Güvenlik Kurulu tarafından verilen rapora göre iş görmezlik ve istirahat raporu almak isteyen kişilerin kaç gün çalışmayacakları rapor tarafından net olarak belli edilmektedir. Çalışan kişi bu raporu aldıktan sonra en geç 5 iş günü içerisinde kurumuna iletmek zorundadır.

İstirahat rapor parası nedir?

Toplumsal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışmakta olan SSK ve Bağkur çalışanları, kurum tarafından belirlenen şartları yerine getirdiği takdirde istirahat raporu parası alabilmektedir. Bu paranın amacı ise çalışanın işe gelmediği durumlarda ekonomik olarak zorlanmamasıdır.

Ayakta tedavi SGK istirahat raporu parası ne kadar?

Ayakta tedavi sonrasında alınan raporlar ile birlikte de istirahat raporu alınabilmektedir. Ayakta tedavi olan kişilere verilen istirahat raporu parası ise günlük maaşın üçte ikisi oranındadır. Ödemeler ise TGK tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Yatarak tedavi görecekler SGK istirahat parasını ne kadar almaktadır?

Yatarak tedavi görecek kişiler ayakta tedavi olanlara nazaran daha az istirahat raporu parası almaktadır. Buna göre yatarak tedavi görecek kişilerin alacağı istirahat raporu parası günlük maaşın yarısı kadardır ve ödemeler yine TGK tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.



SGK istirahat raporu alma koşulları nelerdir?

İstirahat raporu sahibi olan bir çalışanın Toplumsal Güvenlik Kurumu'ndan raporlu olduğu süre süresince ücret alabilmesi için rapor almış olduğu günden önceki 1 senelik süreçte belirlenen prim gün sayısının ödenmiş olması gerekmektedir. Ödenmesi ihtiyaç duyulan prim günü sayısı 90'dır. Rapor tarihinden önceki 1 yıl içinde minimum 90 günlü prim yatırmış olan kişiler rapor tutarı almaya hak kazanmaktadırlar.

Alınan istirahat raporunun süresi 1 ya da 2 benzer biçimde kısa süreli ise bu istirahat raporları için Toplumsal Güvenlik Kurumu'ndan ödeme alınmamaktadır. Ödeme yapılmamasının sebebi işverenin bu raporları kişinin maaşından kesmemesidir.

Sıhhat kuruluşlarındaki uzman doktorlar tarafınca hazırlanan SGK istirahat raporunda, çalışanın niçin iş göremeyeceği, hangi teşhiste bulunulduğu raporda detaylı bir halde yer almalıdır. Aynı raporun ilgili tabip tarafınca imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan raporlar Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafınca onaylanmamakta ve kişilere ödeme yapılamamaktadır.

Alınan istirahat raporunun 5 iş günü içinde işveren tarafınca e-Rapor sistemine girilmesi ve Toplumsal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir. Eğer işveren yok ise kişinin bizzat kendisinin Toplumsal Güvenlik Kurumu'na ibraz etmesi gerekmektedir.

SSK Rapor Parası Bildirimi ve SSK Rapor Parası Sorgulama Süreci

SSK Rapor parasının bildirilmesi için izlenmesi gereken basamaklar şunlardır:

Doktor tarafından rapor verilen (istirahat verilen) çalışan, rapor belgesini işverene teslim ettikten sonra, istirahat için evine gidebilir.

İşveren rapor belgesini aldıktan sonraki 5 günlük süre zarfında, bilgileri e-rapor sistemine işlemelidir. Bu bilgilendirme 5 gün içinde yapılmadığı takdirde, işverene cezai yaptırım uygulanır.

E-Rapor sistemine girilen raporun yasal prosedüre uygun olup olmadığı, SGK tarafından incelenir.

Daha sonra rapor parası çalışanın kişisel banka hesabına yatırılır. İlgili personelin bir banka hesabı yok ise, rapor parası SGK tarafından çalışanın adına PTT'ye yatırılır.

Paranın hesaba ya da PTT'ye yatırılmasından sonra konu ile ilgili bilgilendirme mesajı çalışanın cep telefonuna gelir.

Kısa mesaj geldikten sonra, çalışan parasını çekmeye hak kazanır. Daha önce belirtildiği gibi en geç 2 ay içinde bu paranın çekilmesi gereklidir.

SSK Rapor parası sorgulama ve rapor parası çekilmesi için takip edilmesi gereken yasal prosedürler bunlardır.