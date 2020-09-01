Evlenme nedeniyle işten ayrılmada hangi tarih geçerlidir?

1 YIL İÇİNDE İŞTEN AYRILMA HAKKI VAR

Yürürlükteki mevzuatımıza göre, evlenen çalışanların bir yıl içinde işten ayrılma hakkı var. Yani işçi evlendikten sonra bir yıl içinde iş akdini feshedebilecek ve işverenden bazı işçilik haklarını talep edebilecektir. Ancak bu hak sadece kadınlara verilmiştir. Evlenen erkek çalışanlar ise bu haktan yararlanamaz. Burada kanun evlilik nedeniyle iş akdini bir yıl içinde feshetme imkanını yalnızca kadına vermektedir. Kadın çalışan evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde tazminat ve diğer haklarını isteyerek işten ayrılabilir.

HANGİ TARİH BAZ ALINACAK?

Evlenen çiftlerden en çok gelen soruların başında, istifa için öngörülen bir yıllık sürenin hangi tarihte başladığıdır. İstifa dilekçesi nikahtan önce mi sonra mı verilmelidir? Çalışanlar zaman zaman bu tarihi karıştırdıkları için, kıdem tazminatı hakkını kaybetmektedirler. Burada geçerli olan tarih nikah tarihidir. Bir yıllık sürecinin başlangıç tarihi resmi nikahın yapıldığı gündür. Bir yıllık istifa için, düğün tarihi veya imam nikahı tarihi baz alınmamaktadır. Çalışanların tarih konusunda dikkatli olması gerekiyor. Nitekim zaman zaman, bazı kötü niyetli işverenler, çiftlerden nikah öncesinde istifa dilekçesi alarak tazminat ödemekten kaçınabiliyor.

HANGİ HAKLARINI ALABİLİR?

Evlenen bir kadın çalışan, usulüne uygun olarak işten hangi haklardan yararlanabilir? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var, evlilik nedeniyle işten ayrılma bir istifa değildir. Çalışanlar, istifa ederek işten ayrılırsa kıdem tazminatı başta olmak üzere bir çok alacağından da vazgeçmiş sayılır. Ancak, evlilik nedeniyle işten ayrılan bir kadın bu tür alacaklarının tamamını alabilir. Bu çerçevede ihbar tazminatı dışında kalan, kıdem tazminatı, izin ve fazla mesai alacakları evlilik nedeniyle işten ayrılan kadınlara ödenmek zorundadır. Ödenmediği durumlarda ise çalışanlar alacakları için dava açabilecekler.