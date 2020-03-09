Evlenen Kadın Çalışanlara Tazminatta sınır yok

Evlenen Kadın Çalışanlara Tazminatta sınır yok

Evlenen kadın çalışanlar, 1 Sene içerisinde istifa ederek kıdem tazminatını hak etme hakkına sahip. Söz konusu hakta sınır bulunmamkta . Yani kadın çalışan 3 kez izdivaç ederse3 kez kıdem tazminatı hakkı tanınmakta.

Yani örneğin kadın çalışan 3 kez evlenirse de aynı şekilde 3 kez kıdem tazminatı hakkını alabiliyor bunun şartı . İlk evliliği sebebi ile 1 yıl ve daha fazla zamanı kapsar çalıştığı kurumlardan istifa ederek ayrılan kadın işçi kıdem tazminatını alıp boşandıktan sonra tekrar bir işe girip ikinci kez evlenirse yeniden kıdem tazminatı hakkına sahip olur . Bahsettiğimiz hakkı kullanan kadın çalışan tekrar çalışmaya başlaması için boşanması da şart bir durum değildir.

işlerinden çıkması ve yeniden çalışmaya başlaması durumunda bu haklarını iyiye kullanıp kullanmadığı konusunda Yargıtay’ın açıkladığı görüş genellikle çalışan lehine gerçekleşiyor . Çoğu işveren bu sebeple işinden ayrılan ve tekrar çalışmaya başlayan kadın işçiler aleyhine davacı oluyor. Ancak Yargıtay bu tip davalarda kadın işçinin evlendikten sonra kıdem tazminatını alarak işinden ayrılmasının gelecekte de çalışmayacak olduğu anlamı taşımadığına ve yeniden çalışmaya başlayabileceği konusunda karara varıyor.

1 Sene İçerisinde İstifa şart !

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