Engelliye vergi indirimi! 2021 Yılı kaç TL oldu? Engelliye vergi indirimi! Bu yıl kaç TL oldu? Engelliler hastalıklarının oranlarına göre vergi indirimi alabiliyorlar. Bu da onların gelirlerini artırırken erken emeklilik imkanı da sağlıyor. İşte 2021 vergi indirimleri hesabı...

Engelliler hastalıklarının oranlarına göre vergi indirimi alabiliyorlar. Bu da onların gelirlerini artırırken erken emeklilik imkanı da sağlıyor. İşte 2021 vergi indirimleri hesabı...

Yasalarımızda engelliler için sosyal imkanlar sunulurken vergi indirimleri de bulunuyor. Bu vergi indirimleri ÖTV, emlak vergisi gibi konularda muafiyetler şeklinde olurken çalışanlar için de ayrıca gelir vergisi indirimi yapılıyor. Çalışanların bu vergi indirimleri onlara hem gelir artışı sağlıyor hem de erken emekli olmalarının yolunu açıyor. Her yıl asgari ücret ile birlikte engellilerin vergi indirim miktarları da yeniden hesaplanıyor.

NASIL VERGİ İNDİRİMİ ALINIR?

Vergi indirimi almak için öncelikle en az yüzde 40 ve üzerinde iş kaybı olması gerekiyor. Bunun için de doktor raporu gerekli. Çalıştığınız işyerinden çalıştığınıza dair belgelerle vergi dairesine başvurduğunuzda oradan sizi hastaneye sevk ediyorlar. Bu kontrolün sonunda yüzde 40 ve üzerinde bir vergi indirimi alırsanız hem erken emekliliğin hem de gelirdeki artışın önü açılıyor. Burada engellilik oranları üç bölümde değerlendiriliyor. Yüzde 80 ve üzeri engeli olanlar birinci derecede, yüzde 60-79 oranı olanlar ikinci derece yüzde 40-59 arası engeli olanlar ise üçüncü derece engelli olarak değerlendiriliyor. Şartları sağlayıp indirimden yararlanması uygun görülmüş işçilere, devletin her yıl başında yeniden belirlediği rakamlar üzerinden vergi indirimi uygulanıyor. Bu konudaki yasal düzenleme de Gelir Vergisi Kanunu'nun otuz birinci maddesinde bulunuyor. Engelli vergi indirimi çalışanın engel derecesine karşılık gelen rakamın gelir vergisi matrahından düşülmesi ile uygulanıyor. Böylece, çalışanın net kazancına bulunduğu vergi dilimine göre değişen oranda artı bir tutar ekleniyor. Yani gelir vergisini, daha az ödeyeceği için net ücreti artmış oluyor.

BU YIL KAÇ LİRA OLDU

2021 yılı için hesaplanan vergi indirimi miktarları ise şöyle oldu:

Derece engelli : 1.500 TL

Derece engelli: 860 TL

Derece engelli : 380 TL

MAAŞA NASIL YANSIYOR

Bu indirimlerin maaşa yansıması ise şöyle olacak:

Derece engelli : 1.500 X015= 225 TL

Derece engelli: 860 X 0.15= 129 TL

Derece engelli: 380 X 0.15= 57 TL

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANIR

- Engelli ücretli,

- Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli,

- Engelli serbest meslek erbabı,

- Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,

- Basit usulde vergilendirilen engelliler,

VERGİ İNDİRİMİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

- Müracaat formu

- Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı (Dilekçe örneğini yazımızın sonunda bulabilirsiniz)

- T.C. Kimlik Numarası

- İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter

tasdikli örneği.