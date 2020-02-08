En Güzel En Mutlu İş Anlaşması Gerçekleşti

Gemlik Belediyesi’nde toplu anlaşma 8 Şubat tarihinde kayda geçti !!

Bursa'nın CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile Genel-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Ataklı, 2020-2022 senesi Toplu İş Sözleşmesini onayladı.

YÜZDE 21 ZAM ALACAKLAR!!

Anlaşmaya göre yazılı 84 işçinin aylık ödemeleri yüzde 21 oranında zam yapıldı. Başkan Sertaslan, “İşçilerimiz yüzde 21’lik zam alırken, 1 Mayıs İşçi Bayramında ikramiye ve kadın kadrolu işçilerimiz ise 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde çalışmayacaklar ” denildi.

İYİLEŞTİRME ŞARTTI

Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi salonunda yapılan toplu iş anlaşması töreninde söz alan Sertaslan, “Daha önce çalışma arkadaşlarım , alamadıkları ikramiye senelik zam yüzünden mahcup duruma geliyordu. Bunun yüzden aylık ödemeleri üzerinde iyileştirme şarttı” dedi.

Sertaslan, Gemtaş çalışanı için de Temmuz’da toplu anlaşma ile maaşlarına iyileştirme olacağını anlattı.

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