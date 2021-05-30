Emekliliğe karar verildiğinde, yıllık izin nasıl kullanılıyor?

Soru

Merhaba, cevabını bulamadığım birkaç soruyu yanıtlansanız çok sevinirim. 1977 doğumlu 2004 SSK girişliyim.2012 de 399 a tabi memur olarak göreve başladım.Şu an 5510 sayılı kanuna tabi memurum.2020 de %78 engelli raporu aldım.Şu an idari izinden dolayı çalışmıyorum. Hastalıklarımdan dolayı Mart 2021 de kurumuma emekli olmak istediğime dair dilekçe verdim.

Sorularım şunlar;

1-Emeklilik onayım gelirse hemen emekli olmak zorunda mıyım? ( idari izin bitimine kadar idari iznimi kullanmak istiyorum)

2-Senelik izin hakkım şu an toplamda 40 gün birikmiş durumda, bu izinlerimi kullanmadan beni emekli edebilirler mi? ( Senelik izin haklarımı kullanmak istiyorum)

3- İdari izinliyken (İdari izne tabi kronik 3 farklı hastalığım var ) emeklilik işlemlerimle alakalı bana tebliğ yapabilirler mi? Yoksa idari iznin bitimini beklemek zorundalar mı?

4-SGK dan kurumuma emeklilik işlemlerimle alakalı yazı gelir ve kurumum bana bunu bildirirse, emeklilik işlemlerimi erteleme yada iptal etme hakkım olur mu? Yoksa emekli olmak zorunda mıyım? Şimdiden çok teşekkür ederim.

Cevap

Soru 1-Emeklilik onayım gelirse hemen emekli olmak zorunda mıyım? ( idari izin bitimine kadar idari iznimi kullanmak istiyorum)

Cevap 1- Memurların yaş haddi gibi bazı durumlar hariç emeklilik statüsüne geçmeleri tamamıyla kendi iradeleri ile mümkündür. Kendileri emekli olmak isterlerse, Kurumlarınca emeklilik onayı alındıktan sonra görevleriyle ilişikleri kesilir ve emeklilik işlemlerinin yapılması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna belgeleri gönderilir. Dolayısıyla salgın nedeniyle idari izin süresi içerisinde emeklilik talebinde bulunulduğunda doğal olarak idari izin de biter ve emeklilik statüsüne geçilmiş olunur.



Soru 2-Senelik izin hakkım şu an toplamda 40 gün birikmiş durumda, bu izinlerimi kullanmadan beni emekli edebilirler mi? ( Senelik izin haklarımı kullanmak istiyorum)

Cevap 2- Mevzuatımızda, yıllık izin kullanılmadan emekli olmayı engelleyen bir hüküm bulunmamakta olup, emeklilik, şartlar oluştuğunda yani hizmet ve yaş şartları veya engellilik mevzuatına dair şartlar oluştuğunda başka bir şart aranmadan memurların talebi üzerine yapılan bir işlemdir. Bu nedenle kullanmadığınız izinleri kullanıp emekli olma talebinizi emeklilik talebinizden önce Kurumunuzla görüşmeniz gerektiğini tavsiye edebiliriz.

Soru 3- İdari izinliyken (İdari izne tabi kronik 3 farklı hastalığım var ) emeklilik işlemlerimle alakalı bana tebliğ yapabilirler mi? Yoksa idari iznin bitimini beklemek zorundalar mı?

Cevap 3- Belirttiğimiz gibi emeklilik tamamıyla kişilerin talebiyle gerçekleşen işlemdir. Kişinin talebi olmadan Kurumlar emekliliğe zorlayamaz. Bu durum malulen, engellilikten dolayı emeklilik veya normal emeklilik işlemlerinde de geçerlidir. Emeklilik işlemlerinin salgın dolayısıyla idari izinle bir bağlantısı olmayacağını değerlendirmekteyiz.

Soru 4-SGK dan kurumuma emeklilik işlemlerimle alakalı yazı gelir ve kurumum bana bunu bildirirse, emeklilik işlemlerimi erteleme ya da iptal etme hakkım olur mu? Yoksa emekli olmak zorunda mıyım?

Cevap 4- Emeklilik işlemlerinden vazgeçilmesi ancak Sosyal Güvenlik Kurumunca emeklilik işlemlerinin yapılmasından önce vazgeçilmesi ve bunun da Kurumunuzca kabul edilmesi gerekir. Şayet SGK tarafından emeklilik işlemleri yapılırsa bu durumdan vazgeçilmeyeceğini değerlendirmekteyiz.