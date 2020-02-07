Emekli Maaşları, BES, Yeni Düzenleme Kapıda

Emekli maaşları, BES, Yeni Düzenleme Kapıda

Devlet , birçok bakanlığın alanına giren düzenlemeler ile alakalı yasa teklifinde son aşamaya ulaştı . Söz konusu düzenlemelerle alakalı dikkat çeken değişiklikler mevcut

Torba ; Emekli aylıkları , yabancı ülkeler de ayrılma , BES, web sitelerinde silah satışı, grev ve lokavt mücbir sebep ve enerji yatırımlarına inceleme vs. gibi farklılıklar var.

Kamuoyunda yapılan duyurulara göre haberine göre söz konusu düzenlemeler şu şekilde :

Yurt dışında ayrılma

Yabancı ülkelerde yaşanan boşanma işlemlerinin Türkiye'de tescili için her iki tarafın nüfus müdürlüklerine başvurması şartı aranmakta . Daha önce mahkemeyle yapılan bu işlem bir süre önce kolaylaştırılmıştı. fakat taraflardan birinin gelmemesi veya ölümü durumunda tescil işlemi tamamlanamıyordu. Şimdi yapılan düzenlemeyle, taraflardan birinin başvurusuyla boşanma tescili yapılabilecek

Emekli maaşlarında kesinti olmayacak

Yurt dışında ikamet edenlerden , Türkiye'den emeklilik hak edenlerin , yine yurt dışında ikinci bir işe girmeleri halinde emeklilik aylıkları bölünüyordu . Yeni düzenlemeyle, yurt dışında kısmi süreli çalışmaya girenlerin Türkiye'den aldıkları emekli maaşları kesilmeyecek.

BES'e dövizle başvuru

Yurtdışında yaşayan Türklerin Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) faydalanmaları kolaylaştırılıyor. Bu kişiler Türk Lirası'yla değil direkt döviz olarak ödeme yapıyor.

Kamuoyunda da çok eleştiri alan internetten silah satışına yasak geliyor. Pompalı tüfek gibi yivsiz silahlarla, av amaçlı kullanılan her türlü kesici aletin internet üzerinde satışı yapılamayacak. Hiçbir şekilde reklam ve tanıtıma izin verilmeyecek. Yasağa uymayanlara 50 bin lira para cezası verilecek.

Grev ve lokavt mücbir sebep

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Maden ocaklarında 'mücbir sebep' olarak görülen heyelan, çökme, sel, grizu patlaması ve yangın gibi durumlarda grev ve lokavt da ilave ediliyor . Bu sebeplerden biri olduğunda işletmecinin devlete ödedikleri borçlarının ertelenmesine olanak verecek. Bununla alakalı işlemler Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek.

Emniyet'e bildirme şartı

İşyerlerinde çalıştırılanların listelerinin muhtarlıklara onaylatıldıktan sonra emniyete bildirilmesi uygulamasından vazgeçilecek. Bu listeler, muhtarın onayına gerek kalmadan, doğrudan e-Devlet aracılığıyla Emniyet'e duyurulacak .

Enerji yatırımlarına inceleme

Enerji yatırım alanları aranırken , sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan değil Turizm Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de görüş ü alınacak . Turizm alanları ve askeri alanlarda enerji yatırımına onay verilmemesi ve incelemesi sağlanacak.

Asgari ücrete destek

2020'de asgari ücretli işletmeler için getirilen 75 liralık yardım de yasa metninde . Ayrıca bulunacak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) teknik konularda iş yapmaları için sözleşmeli eleman çalıştırılabilecek .