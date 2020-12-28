Elini çabuk tutan Sigorta Borçlanma Tutarına 21.56 daha düşük ödeyecek!

Sigortalıların borçlanma tutarları da asgari ücretle doğrudan ilgilidir. Bu nedenle borçlanma yapacak sigortalıların ödeyecekleri borçlanma tutarları da artmaktadır. Ayrıca, isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri sigorta prim tutarlarından tutun da yurt içi ve yurt dışı borçlanma tutarlarına kadar birçok ödeme asgari ücrete bağlıdır. Yine Bağ-Kur’luların ödeyecekleri prim tutarları ile SGK tarafından kesilen idari para cezalarının tutarı da asgari ücret tutarına göre belirlenmektedir.

Asgari ücret ne kadar yüksek olursa ödenecek prim tutarları ile ödenecek idari cezalar da o kadar yüksek olabilmektedir. Bu nedenle asgari ücret artışları, başta prim gelirleri artacağı için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile ücretleri artacağı için asgari ücretle çalışanları ziyadesiyle mutlu etmektedir.

Bu nedenle borçlanma yapmak isteyenlerin elini çabuk tutarak 2020 yılı sonuna kadar borçlanmasında çok büyük avantajı olacaktır. Yani yüzde 21,56 oranında daha düşük borçlanma yapmak için 31.12.2020 tarihine kadar borçlanma yapmak gerekmektedir. Yoksa borçlanma yapacaklar yüzde 21,56 oranında daha fazla ödemek zorunda kalacaklardır.