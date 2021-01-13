Ek iş yapmak tazminatsız işten atılma sebebi! İşte Yargıtay kararı...

Ek iş yapmak tazminatsız işten atılma sebebi mi ? ek iş yaparsam işten atılırmıyım? İşyerinde ek iş yapmaya çalışanlar ile ilgili Yargıtay bir karar verdi...

İşyerinde ek iş yapmaya çalışanlar ile ilgili Yargıtay bir karar verdi...

İşyerinde ek iş yaparak, bazı ürünler satan personel bazen bu durumu ileri götürerek kendisinden ürün satın almayan personel arasında ayırımcılığa sebep olabiliyor. Bu nedenle Yargıtay, İşyerindeki pozisyonunun kendisine sağladığı yetkileri kötüye kullanarak ikinci iş yapmak suretiyle yapılan bu hareketin, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olduğuna karar verdi ve tazminatsız kovulma sebebi saydı!

Manavgatta, Bir otelin Servis Müdürü, yaptığı ek iş te ilaç satışı yapmaktayken, otel çalışanlarını sattığı ilaçları almaya zorladı. Daha da ileri giden Müdür, İlaç almayan personele selam bile vermeyerek psikolojik baskı da uygulamaya başladı.İşveren şirketin durumdan haberdar olmasıyla, Servis Müdürü pozisyonundaki çalışanın altındaki işçilere yapmış olduğu davranış, affedilmeyerek tazminatsız işten çıkarıldı.

HAKLARINI ÖDEYİN ÇIKARIN

Servis Müdürünün açtığı davada, Manavgat İş Mahkemesi, İşveren şirketi kısmen haksız bularak, tazminatsız kovamayacağını değerlendirerek,'tazminatları ödemesi gerektiğine' hükmetti.

YARGITAY:' YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK' DEDİ

Kararın temyizi üzerine ise, Yargıtay işyerinde servis müdürünün yaptığı ikinci işi doğruluk ve bağlılığa uygun bulmadı. Bu tür davranışları işyerindeki pozisyonun kendine verdiği yetkiyi kötüye kullanmak olarak değerlendirerek işveren şirketi haklı buldu. Böylece, amirin işyerinde yaptığı ek işte, çalışanlarını müşteri olmaya zorlamasını 'tazminatsız kovulma sebebi' saydı.

İçtihat Metni:

7HD, 24/02/2014 tarih, 2013/20070 Esas, 2014/4423Karar

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