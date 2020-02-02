Eğer Sizde Müşterilerinizin Ardından Konuşuyorsanız Yandınız!!!!

Eğer Sizde Müşterilerinizin Ardından Konuşuyorsanız Yandınız!!!!

Özel Bir kurumda şirket bünyesinde öğretmen evinde resepsiyon görevlisi olarak çalışan işçi, boş oda yüzünden Milli Eğitim Bakanlığında genel müdür olarak çalışan bir müşteriyle tartıştı. Müşterinin arkasından küfürlü konuşmalar yaptığı yine müşteri hakkında ileri geri konuşmalar yaptığı iddia edilen resepsiyon görevlisi tazminatsız bir şekilde kovuldu

Çalışan işçi, boş oda yüzünden Milli Eğitim Bakanlığında genel amir olarak görevini sürdüen bir müşteriyle atıştı . Müşterinin arkasından sözdüğü iddia edilen resepsiyon görevlisi sıfatınada işçi tazminatsız bir şekilde işinden atıldı

Taşeron bir şirketin içerisinde öğretmen evinde resepsiyon işçisi şeklinde görevlendirilen işçi, boş oda konusundan kaynaklı Milli Eğitim Bakanlığında genel müdür olarak görevlendirilmiş kişi bir müşteriyle sözlü münakaşa yaşadı . Müşterinin arkasından sövdüğü küfür saydığı iddia edilen resepsiyon görevlisi tazminatsız bir şekilden kovuldu.

Konu öğretmen evi idaresine ulaştırılınca taşeron işçi tazminat ödenmeden şten atıldı . İş Mahkemesi'ne başvuran resepsiyon görevlisi, feshin

geçersizliğine, işe iaadesine ve kanuni sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesi konusunda hukuki mücadelesini başlattı . Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de işveren davalı olarak mahkemede savunması alındı . Taşeron şirket avukatı, şirketin alt işveren sıfatının olmadığını, işten çıkarmanın asıl işveren tarafından yapıldığını, davacı işçinin iş akdinin sona ermesine ait nedenin diğer davalının yapmış olduğu olduğu talimatın yerine getirilmemesi sonucu olduğunu belirtti.

Mahkeme, davacının müşteriyi yatıştırmaya susturmaya çalıştığı ancak bundan tam bir sonuca varamadığına dikkat çekti. otele gelen kişilerin hakkında yapılan yersiz konuşmalara argo kelime ve küfür hakaret içerikli konuşmasına vurgu yapan mahkeme, davacının iş akdinin haklı sebeple feshedilmediği gerekçesiyle bakanlık aleyhine açılan davanın redolmasına , şirket aleyhine açılan davanın kabulüne ilişkin karara vardi. Kararı taraflar istinafa ulaştırdı. Bölge adliye mahkemesi, davacının öfkeli müşteriyi yatıştırmaya çalıştığını, ancak bundan yeterince sonuç alamadığına dikkat çekti. Davacının bulunduğu ortamda kamera kaydının alınması yönünde rızasının bulunduğuna dair dosyada bir belgenin bulunmadığının belirtildiği hüküm içeriğinde davacının alt kademe işverene işe dönüşüne , işe devam ettirilmemesi halinde oluşacak maddi manevi kayıp ve tazminatlardan her iki davalının da sorumlu tutulması gerektiğine karar verdi . Her iki davalı da kararı temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal kararıyla müşterinin arkasından küfürlü hakaret içerikli sözler kullanan işçinin tazminatsız şekilde işinden gönderilmesinin önünü açtı. Hüküm içeriğinde , "Bahsi geçen olayda davacının müşteriyle münakaşa yaşayarak olumsuzluğa neden olduğu ve sinkaflı küfürler ettiği, bu hareketinin doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmadığı açıktır . patron tarafından haklı fesih sebeplerinin ortaya çıktığı , resepsiyonu gören aleni kameraların kayıt alması için işçinin yazılı bir belge ile rızasının alınmasının gerekmediği ve feshin haklı nedenden ötürü oluştuğu anlaşıldığından davanın kabul edilmemesinin yerine kabulü hatalıdır. Bölge adliye mahkemesinin ve iş mahkemesinin vermiş olduğu kararlarının bozularak yok edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir " denildi