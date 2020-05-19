Devlet 1 milyon işçiye bayram öncesi ikramiye ödeyecek! Hangi İşçiler Kaç Lira İkramiye Alacak İşte Detaylar

Kamuda ne kadar işçi çalışıyor? işçilere ne zaman tediye ikramiye ödenecek?, Hangi İşçi ne kadar ikramiye alıyor?, İkramiye hesaplama 2020 Bayramdan önce ikramiyeler yatacak mı? Aralarında 4/D'li sürekli işçilerinde bulunduğu kamu işçilerinin ikramiye tarihi 22 Mayıs. En düşük maaşta ikramiye tutarı ise 948 TL oldu. İşte ilave tediye ödemelerinin 2. taksit detayları...

Kamu işçilerine ödenecek ilave tediye tarihleri 25 Ocak Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Buna göre kadro alan taşeron işçilerin de alacağı ilave tediyelerin ilk yarısı tarihinde ödenmiş diğer yarısı ise 22/5/2020 tarihinde ödenecek. Yüzbinlerce taşeron işçilerinde içinde yer aldığı kamu işçisinin 13 günlük ilave tediye ödemesi 22 Mayıs'ta ödenecektir. Kamuda ne kadar işçi çalışıyor? Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan 2019 yılı istatistiki bilgilere göre kamuda 1.110.530 işçi istihdam edilmekteydi. Özellikle taşeron işçilerinkadroya geçirilmesinin bu sayının artmasında etkili olduğu anlaşılmaktadır. ENFLASYON FARKI YOK, ŞİRKET İŞÇİSİNE ÖDEME YAPILMIYOR

Kamuda enflasyon farkı almayan tek çalışan grubu olan taşerondan geçen işçilerden belediye şirketlerine geçen işçilere ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor. KADRO ALAN TAŞERON İŞÇİLERE EN DÜŞÜK 948 TL 696 sayılı KHK ile genel idarelerde 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin İlave tediye miktarları da belli oldu. En düşük maaş alan işçiye 948 TL ilave tediye ödemesi yapılacak. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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