Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge talimatı Binlerce memurun uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge için çalışmalar başladı.

Toplu sözleşme görüşmelerinde kayıt altına alınan ve yaklaşık 4 milyon memur ve memur emeklisininin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hızlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konu ile ilgili müjde geldi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlil Bakanı Vedat Bilgin ve sendikaların genel başkanlarından oluşan heyet ile Beştepe'de görüşme gerçekleştirdi.

"2022 YILI İÇİNDE TAMAMLANSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların başlatılmasını ve 2022 yılı içerisinde tamamlanmasının talimatını verdi.

MEMURLAR, 3600 EK GÖSTERGEYİ BEKLİYOR

2022-2023 memur zam oranı belirlendiği görüşmelerde hükümet, 3600 ek göstergenin çıkarılacağını belirtmiş bu konu ilk kez yazılı olarak sözleşmede yer almıştı.

3600 ek göstergenin hayata geçmesiyle birlikte kapsamdaki memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin yüzde 20-25 oranında artması bekleniyor.

25 YILLIK MEMURA 21 BİN LİRALIK İKRAMİYE ZAMMI

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek.

Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor.

3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL’ye çıkacak.

HER YIL İÇİN MİNİMUM 1.276 LİRALIK ARTIŞ

Birinci gruptakilerde 33 bin 982 TL, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 TL artış olacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi, her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA 950 LİRA ZAM

Ayrıca ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Son olarak ise emekli bir memurun alacağı aylık maaş 4 bin 300 lira iken 3600 ek gösterge ile birlikte bu rakam 5 bin 250 liraya çıkacak.