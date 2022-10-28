Çalıştığı şirketi 'şikayet' etti tazminatsız işten atıldı!

Çalıştığı şirketin yöneticilerini Türkiye İş Kurumu'na şikayet eden çalışan, tazminatsız işten atıldı. İşte ilginç işten atılma olayının ayrıntıları:

İşyeri çalışanı, 4 yıldır çalıştığı işyerinde kendisine sürekli mobbing uygulandığını iddia etti. Öyle ki bunalıma giren çalışan bir dönem hastanede yatarak tedavi gördü.

İŞYERİNDE GÖREVDE YÜKSELTİLMEDİ

Raporlu olduğu bu dönemde de tam zamanlı maaşının yarım zamanlıya düşürülmeye çalışıldığını iddia etti. Hatta, Biraz kilolu olan çalışan, iş yerindeki görevde yükselme sınavına girdiği vakit, kendisine 'sen biraz kilolu ve iticisin..'denilerek işyerindeki görevinde de yükseltilmediğini iddia etti.

ŞİKAYETTE BULUNDU

İşyerinde yaşadığı bu durumların artık katlanılamaz hale gelmeye başladığını, çalışma koşullarının da işçi sağlığını tehdit eder şekilde olduğunu ifade ederek, Türkiye İş Kurumuna, şikayette bulundu. Kurum tarafından işyerinden iddialara ilişkin bilgi ve belgeler istenildi. Ancak herhangi bir belge gönderilmeyince işyerine idari para cezası kesildi.

TAZMİNATSIZ İŞİNE SON VERDİ

Bunun üzerine çalışan, işverenden haksız uygulamalarına son vermesini talep etti. Ancak, işveren şirket tarafından talepleri reddedilmekle kalmayarak,- tazminatsız- işine son verildi.

MAHKEME 'TAZMİNATLAR ÖDENMELİ' DEDİ

Yaşadığı mobingle baş etmeye çalışırken bu defa işsiz de kalan çalışan, işverenden tazminatlarının ödenmesini istedi.Ancak işveren tazminatları ödemeye yanaşmayınca olay bu defa mahkemeye taşındı.

Yerel Mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi gerektiğine karar verdi. Kararda özetle,

'.....davacının biraz kilolu olup itici görünmesi sebebiyle yükselmesinin önlenmeye çalışıldığı,mobing uygulanarak işini bırakmasının istendiği ancak davacının bu baskılara dayanarak işi bırakmadığı,iş akdinin davalı işveren tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatlarının kabulüne...' şeklinde karar verildi.

İŞVEREN KARARI TEMYİZ ETTİ

Kararın işveren tarafından temyizi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi çalışanı haksız bularak yerel mahkeme kararını bozdu.

TANIK İŞYERİ DIŞINDAN

Çalışanın açtığı davada diğer işçiler, işyeri aleyhine, işçi lehine tanıklık yapmayınca Yargıtay olayı yeterince ispatlanmamış saydı. Davada, işçinin tek delili olan, lehine tanıklık yapan teyzesini ise, işyeri dışından olması nedeniyle olayı aydınlatmaya yeterli bir tanık beyanı olarak görmedi.

MOBBİNG SOMUT VE AÇIK İSPATLANMALI

Olaya bir de İşverenin, devamsızlık,sürekli alınan sağlık raporları ve görevde yükselme sınavında düşük not aldığına dair belgeler göstermesi karşısında, mobbing iddialarını ispatlayamayan çalışanın tazminatsız işten atılmasını haklı bularak yerel mahkemece verilen tazminat kararını bozdu.