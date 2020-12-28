Çalışmayanlara, işsizlere aylık 2 bin 862 lira verilecek!İşte başvuru şartları ... Çalışmayanlara, işsizlere aylık 2 bin 862 lira verilecek! Milyonlarca işçi ve iş verenin merakla beklediği haber geldi. İşsizlik rakamı ve kısa çalışma ödeneği de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. İşsizlik rakamının en alt ücreti brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Bu da Bin 431 lira olacak. En üst rakam da yüzde 80'i kadar oluyor. Bu da 2 bin 862 lira olacak. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir Çalışmayanlara, işsizlere aylık 2 bin 862 lira verilecek! Milyonlarca işçi ve iş verenin merakla beklediği haber geldi. İşsizlik rakamı ve kısa çalışma ödeneği de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. İşsizlik rakamının en alt ücreti brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Bu da Bin 431 lira olacak. En üst rakam da yüzde 80'i kadar oluyor. Bu da 2 bin 862 lira olacak. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir

Çalışmayanlara, işsizlere aylık 2 bin 862 lira verilecek!İşte başvuru şartları ...

Çalışmayanlara, işsizlere aylık 2 bin 862 lira verilecek! Milyonlarca işçi ve iş verenin merakla beklediği haber geldi. İşsizlik rakamı ve kısa çalışma ödeneği de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. İşsizlik rakamının en alt ücreti brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Bu da Bin 431 lira olacak. En üst rakam da yüzde 80'i kadar oluyor. Bu da 2 bin 862 lira olacak. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir

Çalışmayanlara, işsizlere aylık 2 bin 862 lira verilecek! İşte başvuru şartları ve başvuru şekli... Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücretin netleşmesinin ardından gözler etkilenecek diğer kalemlere döndü. Peki 2021 yılında AGİ ne kadar artacak? İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği kaç lira olacak? Asgari ücretin belirlenmesi sonrası merak edilen soruları TAKVİM Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı. Faruk Erdem, "Asgari ücrette bugüne kadar baktığımız zaman son 10 yılda hep enflasyonun 3 ya da 5 puan üzerinde artış yapıldı. Bu hesap bu sene de işledi. Yani işçilere enflasyonun üzerinde bir refah yapı da verildi. Toplam artış yüzde 21 oldu. Yıl sonu enflasyonu yüzde 14-14.30 olacağı tahmin ediliyor. Buna göre 6 puanlık bir refah payı da verilmiş oldu." dedi.İŞSİZLİK ÖDENEĞİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE OLACAK?

İşsizlik rakamı ve kısa çalışma ödeneği de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. İşsizlik rakamının en alt ücreti brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Bu da Bin 431 lira olacak. En üst rakam da yüzde 80'i kadar oluyor. Bu da 2 bin 862 lira olacak.

Kısa çalışma ödeneği de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Bunun da en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor ki 2 bin 146 lira 50 kuruş olacak. En üst sınırı da brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor.

İŞSİZLİK MAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada işsizlik maaşına başvuru yapacak vatandaşların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

BAŞVURUYA İLİŞKİN DETAYLAR

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İşsizlik maaşı alanlara sunulan hizmetler ise şu şekilde:

İşsizlik Ödeneği

Genel Sağlık Sigortası Primleri

Yeni bir iş bulma

Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi