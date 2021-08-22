Çalışanlara Süper Zam geliyor! Yeni maaşlar belli oluyor, 7+8 ve 8+7 detayı...

Milyonlarca kişiye zam yapılacak. Detaylar netleşiyor, oranlar belli oluyor. Memur zammı görüşmelerindeki son durum milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Memur ve memur emeklisi için üzerinde çalışılan yeni zam teklifi ve 3600 ek gösterge konusuyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Öte yandan yine edinilen bilgiler içerisinde zam oranlarının 7+8 ve 8+7 olması bekleniyor. Bu noktada Memur zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman belli olacak? Soruları da yanıt arıyor. İşte memur zammı görüşmelerinde son durum ve tüm gelişmeler...

Toplu sözleşmenin bu aşamasında artık yapılacak iki yıllık zam oranları belli olacak. Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini artırması bekleniyor.

2 PUANLIK ARTIŞ



Öncelikle memur sendikalarının refah payı talebi karşılık buluyor. Bu noktada zamlara ilaveten yüzde 2 oranında refah payı gündemde. Ayrıca her yıl için 100 TL lik seyyanen artış düşünülüyor.



Edinilen bilgiye göre; Yeni zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olması bekleniyor. Ancak müzakerelerle bu oranlar 1 ya da 2 puan daha artabilir.



EK GÖSTERGE MÜJDESİ



Ek gösterge konusunda da önemli gelişme var. Yapılacak düzenleme ile tüm kamu çalışanlarının ek gösterge sorunu tarihe karışacak. Diğer ünvanlarda da ek gösterge düzeltilmesi yapılarak tüm kamu çalışanlarına müjde verilecek.