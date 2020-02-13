Bütün Çalışanları Yakından ilgilendiren O Karar!

Bütün Çalışanları Yakından ilgilendiren O Karar!

İşçi ile işveren arasında yaşanan tartışmalıolan haksızlık yaşanan yada zorla istifaya zorlanan kişilerin başvurduğu konulardan birisi de 'işe iade' konusunda yasal yollara başvurmasıdır. İş Hukuku, işverene çalışmak istemediği personelini işten çıkarma hakkı tanımıştır . Ancak bu konuda da da bazı kriterler vardır . İşte işveren haksız yere yani kanuna aykırı olarak çalışanını işten çıkarırsa o çalışanının işe iade davası açma hakkı mevcuttur derhal isçi işvereninden davalı olabilir.

Her işten çıkmaya zorlanan işçi işe iade davası hakkına sahip değildir;İşte kriterler..

İŞE İADE DAVASINI KİMLER HANGİ SÜRE DE AÇABALİR?

dava, iş akdi geçerli bir nedene bağlı olmadan fesih olan kişinin sıkıntısının yok edilmesi adına açılacak dava şeklini ifade etmektedir. İşten atılan kişiler, işe iade davası şartlarını sağlayarak davayı açabilmektedir. Yani ilk koşulu , işe iade davası açabilmek için çalışanın haksız yere işten atılması şartıdır .

İş Kanunu şu maddeleri kapsamında 18. 19. 20. 21. 22. ve 29. işverenin hangi durumlarda iş akdini fesih edileceğini anlatmıştır . İşveren bu maddelere ters olarak bir çalışanını işten kovarsa , işe dönüş davası açma hakkı yaratır.

İŞE İADE DAVASI HANGİ ŞARTLARDA HAK EDİLİR