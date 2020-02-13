Bütün Çalışanları Yakından ilgilendiren O Karar!
Bütün Çalışanları Yakından ilgilendiren O Karar!
İşçi ile işveren arasında yaşanan tartışmalıolan haksızlık yaşanan yada zorla istifaya zorlanan kişilerin başvurduğu konulardan birisi de 'işe iade' konusunda yasal yollara başvurmasıdır. İş Hukuku, işverene çalışmak istemediği personelini işten çıkarma hakkı tanımıştır . Ancak bu konuda da da bazı kriterler vardır . İşte işveren haksız yere yani kanuna aykırı olarak çalışanını işten çıkarırsa o çalışanının işe iade davası açma hakkı mevcuttur derhal isçi işvereninden davalı olabilir.
Her işten çıkmaya zorlanan işçi işe iade davası hakkına sahip değildir;İşte kriterler..
İŞE İADE DAVASINI KİMLER HANGİ SÜRE DE AÇABALİR?
dava, iş akdi geçerli bir nedene bağlı olmadan fesih olan kişinin sıkıntısının yok edilmesi adına açılacak dava şeklini ifade etmektedir. İşten atılan kişiler, işe iade davası şartlarını sağlayarak davayı açabilmektedir. Yani ilk koşulu , işe iade davası açabilmek için çalışanın haksız yere işten atılması şartıdır .
İş Kanunu şu maddeleri kapsamında 18. 19. 20. 21. 22. ve 29. işverenin hangi durumlarda iş akdini fesih edileceğini anlatmıştır . İşveren bu maddelere ters olarak bir çalışanını işten kovarsa , işe dönüş davası açma hakkı yaratır.
İŞE İADE DAVASI HANGİ ŞARTLARDA HAK EDİLİR
İş akdinin işveren tarafından İşinden edilmeye zorlanması tarihinden itibaren 30 gün 1 ay içerisinde açılması lazım gelen davadır. Bu dava, zamanı süresinde açılmazsa dava açma hakkı biter zaman aşımına uğrar . Bu dava kapsamı gereği 30 ve daha çok işçi çalıştıran işverene karşı, haklı olmaksızın işten atılması gereken işçi tarafından Mahkemesi'nde talep üzerine başlatılır.
İşe dönüş kapsamlı iade davası açmanın temel Kriterleri ise aşağıdadır:
-En az 6 aydır işyerinde devamlı işgörüyor olması
-İşçi ile patron arasında belirsiz zamanlı iş sözleşmesi mutlaka yapılmış olmalı
-İşverenin iş akdini feshi geçerli bir sebebe bağlayamaması
-İşçi işe iade davasını iş sözleşmesinin bittiği süre içinde kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava açmış olması.
-İşe iade davası kazanılırsa 10 gün içinde işe başlamak için işveren ve kuruma başvuru yapmak zorunda. 10 gün içinde başvurulmazsa işe iade hakkı yanar.
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