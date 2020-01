Bu İş Tam Bana Göre Diyorsanız İşte Size İşi Kapma Taktikleri

Uzun uğraşlar sonucu aradığınız ve tam size göre olduğunu düşündüğünüz bir iş ilanı gördünüz ve ilana başvuru sayfasını açıp tam başvuracakken ilanda istenen yetkinliklerden bazılarının sizin CV’nizle uyuşmadığını veya bazı eksikelrin olduğunu fark ettiniz.

Tamda bu sırada akıllara gelen o ilk sorular genellikle şöyle olur ; “Olsun yine de başvurayım, belki geri dönerler” mi diye düşünürsünüz, yoksa “Başvursam ne olacak, zaten aramayacaklar” diye mi?

Özgeçmişinizin yer aldığı iş başvurularında kullandığnız CV'niz ile hiç eşleşmeyen bir ilana başvurmanın vakit ve enerji kaybına neden olabileceğini, uzun vadede motivasyonunuzu kırabileceğini ve bunun gibi birçok açıdan sizi zora sokabileceğini daha önce yayınladığımız makalelerde siz değerli okurlarımıza anlatmıştık. Peki, size uygun olduğunu düşündüğünüz bir ilanı gördüğünüzde ancak istenen yetkinliklerden bazılarının sizin CV’nizle eşleşmediğini veya bazı özelliklerin eksik olduğunu fark ettiğinizde ilk aklınıza gelen düşünceniz ne olur? Nasıl bir yol izlersiniz? İlana başvurmaktan hemen vazgeçer misiniz yoksa yine de şansınızı dener misiniz?

Bu tür bir durumla karşılaşan adaylar şu tavsiyelere uyabilir:

Var olan becerilerinizin işin ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğini açıklayın

Gel gelelim aklınızdan geçen soruların cevaplarına Eğer başvuru yapmak istediğiniz işin tam size göre uyumlu olduğunu düşünüyor o işi çok isteyipte aklınıza hemen şu geliyorsa “Zaten beni almazlar” diyerek vazgeçiyorsanız, yanlış düşünüyor olmanız mümkündür. Hoşunuza Giden Tam bana göre iş dediğiniz İlanda yer alan yetkinliklerin bir kısmını karşılıyorsanız, o ilana başvurabilirsiniz. The Prepary’in Kurucusu Jaime Petkanics, iş başvurusu yapan adayların bazı yetkinlikleri karşılamıyorsa ve o işi çok isteyip tam bana göre diyor ise ilana başvuru yaptıktan hemen sonra adayların vakit kaybetmeden iş tanımını düşünerek mülakata yönelik hazırlık yapmaları gerektiğini söylüyor.

Bu kapsamdan yola çıkarak devam edecek olursak öncelikle işverenin adaydan istediği özelliklerin hepsini bir kağıda alt alta yazın. Her bir görevin yanına karşıladığınız veya uyumluluk sağladığını düşündüğünüz görevleri yazın. Örnek vererek açıklayacak olursak “Akıcı bir biçimde İngilizce konuşabilmek” yetkinliğinin yanına, “Yürütülen uluslararası çalışmalarda kurumlar arası iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve takip edilmesi, projelerin koordinasyonunun yapılması” diye not düşebilirsiniz. İşe alım sürecinde adaydan beklenen her bir görev tanımının sizdeki karşılığını mülakata hazırlık sürecinde çıkarmanız hem sorulan sorulara rahatlıkla cevap vermenizi hem de sizden bir örnek vermeniz istendiğinde bocalamadan cevap vermenizi sağlayacağı için işverenin gözünde bazık eksikleriniz olsa dahi işveren bu durumu pozitif olarak değerlendirecektir.

Bu İş Tam bana göre dediğiniz İş İlanında istenilen yetkinliklerden bazı iş tanımlarından karşılayamadığınız her biri için ise, o görev tanımına yönelik yaptığınız en uygun ve en benzer görevi/işi hatırlayın. Yine Örnek vererek açıklayacak olursak sizden, “Firmaya yeni katılan çalışanların eğitim süreçlerinde etkin bir şekilde görev almak” görevi bekleniyorsa ve iş hayatınızda şimdiye dek bu tarz bir görevde bulunmadıysanız, sosyal hayatınızdan o göreve en uygun olacak şeyi düşünmeye çalışın. Örneğin mahalledeki çocuklara futbol antrenörlüğü yapmış olabilirsiniz. Böylesi bir durumda, takıma yeni katılan çocukların ekip içindeki adaptasyonlarını sağlama ve onlara eğitim verme konusunda bir fikrinizin olması olası.İş veren ile Mülakatta bu noktaya dikkat çekerek, şimdiye dek profesyonel iş hayatınızda böylesi bir görevi yürütmeseniz bile, konuya uzak olmadığınızı, futbol takımı için yaptıklarınızı ve elde ettiğiniz kazanımları anlatarak istenilen yetkinliğe biraz daha önem gösterip üzerinde çalışması durumunda bu işi başarabileceğinizi işverene olumlu yönde yansıtmanız gerekmektedir.

Yeni beceriler kazanın

İşe Alım sürecinde yapılabilecek bir diğer eylem ise yeni beceriler kazanmanız yönünde olur. Mesleki becerileriniz noktasında proaktif olmanız, rakipleriniz arasından pozitif yönde kolaylıkla sıyrılmanızı sağlar. Bunuda bir Örnekle Açılayalım ki sizlere daha iyi anlatmaya çalışalım, web editörü olarak çalışmak istiyorsunuz ancak görsel tasarım programı kullanmayı bilmiyorsunuz. “Tasarım programlarını kullanabilmek ve haberde kullanılacak görselleri hazırlayabilmek” yazılı bir görev tanımının kariyeriniz boyunca karşınıza çıkması olasıdır. Bu nedenle ilanda yer alan bu görevi gördükten sonra bu konuda hızlıca aksiyon alabilir hemen internet üzerinde çeşitli eğitimlere ulaşarak en azından bu tür programalr hakında temel bilgilere sahip olabilrsinz Böylelikle eksik olan bir yönünüzü geliştirmek için daha atmış olursunuz.

İş tanımında yer alan tüm yetkinliklere sahip olmayabilirsiniz

İş tanımında belirtilen her yetkinlik bazen işin gereksinimlerinden biri olmayabilir. Bu nedenle eksik olduğunuz yönlerinizi vurgulamak yerine, mevcut olan ve geliştirmeye çalıştığınız yetkinlikleriniz sayesinde o işin üstesinden nasıl başarıyla gelebileceğinize odaklanabilirsiniz. İnsan Kaynakları uzmanları CV’nizdeki eksikliklerin zaten farkında olacaktır. Ancak önemli olan nokta, İnsan Kaynakaları uzmanlarını bu işi iyi yapabileceğinize ve işin üstesinden rahatlıkla gelebileceğinize inandırmanızda gizli.