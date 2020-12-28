Brüt Maaş Nedir? Ürün ağırlıklarına ve para ödemelerinde kullanılan brüt kelimesi, kesintisi olmayan, çıkarılması gereken kısmın çıkarılmamış hali demektir. Brüt ücret, bir çalışanın vergiler ve kesintiler yapılmadan önce aldığı toplam para miktarıdır. Örneğin, bir işveren size yıllık 5.000 TL maaş ödediğinde, brüt maaş olarak 5.000 TL kazandığınız anlamına gelir. Gelir vergisi , damga vergisi, sağlık sigortası vb. herhangi bir kesinti yapılmayan maaştır.

Brüt Maaş Nedir?

Brüt Maaş Nedir? Ürün ağırlıklarına ve para ödemelerinde kullanılan brüt kelimesi, kesintisi olmayan, çıkarılması gereken kısmın çıkarılmamış hali demektir. Brüt ücret, bir çalışanın vergiler ve kesintiler yapılmadan önce aldığı toplam para miktarıdır. Örneğin, bir işveren size yıllık 5.000 TL maaş ödediğinde, brüt maaş olarak 5.000 TL kazandığınız anlamına gelir. Gelir vergisi , damga vergisi, sağlık sigortası vb. herhangi bir kesinti yapılmayan maaştır.

Net tutar ya da ağırlık ile kesinti olacak tutar ya da ağırlığın toplam haline brüt denir.

Brüt ağırlık ve brüt kazanç/ maaş ifadeleri ile bütünleşmiş bir kelime olarak kullanılır.

BRÜT MAAŞ

Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır. İşçinin eline geçen direkt miktar değildir.

Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.

BRÜT AĞIRLIK

Net ağırlık ile daranın toplanmasından elde edilen ağırlıktır. Yani kabın içindeki ürünün ya da ambalajlı ürünün tartıya koyulmasıyla gördüğünüz ağırlıktır. Örneğin;

Yoğurt kabının içindeki yoğurtla beraber toplam ağırlığına brüt ağırlık denir.

Yoğurdu yedikten sonra elinizde boş kalan yoğurt kabının ağırlığı darasıdır.

Net ağırlık ise brüt ağırlık ile dara arasındaki farktır.