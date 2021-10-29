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Belediyeden çalışanlarına yüzde 32’lik zam

Belediyeden çalışanlarına yüzde 32’lik zam Sivas'ta Kangal Belediyesi bünyesinde çalışan işçilere yüzde 32 oranında zam yaptı.

Belediyeden çalışanlarına yüzde 32’lik zam
29 Ekim 2021 Cuma 16:44

Sivas'ın Kangal ilçesinde belediye, çalışanlarına yüzde 32 oranında zam yaptı.

Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, çalışanların önceden yapılan yüzde 4-5'lik zamlardan daha fazlasına layık olduklarını söyleyerek 2022 yılında bir zam daha yapmayı düşündüklerini söyledi.

‘BİR ZAM DAHA PLANLIYORUZ’

Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Seçildiğimiz günden beri çeşitli incelemeler yaptık. Uğraşlarımız, mücadelelerimiz oldu. İşçilerimizin durumlarını gördük. Kangal'ın çok büyük bir altyapı sorunu vardı. Onu da bitirme zamanlarında insanlarımızın, vatandaşlarımızın ve özellikle çalışanlarımızın yoğun gayretleri oldu. İşçilerimizin göstermiş oldukları bu tabiri caize milli mücadele de gösterdikleri gayreti bizde boşa saymadık. Çalışanlara önceden verilen yüzde4-5'lik zamlara layık olmadıklarını, Kangalın gelişmesi açısından en önemli faktörlerden birilerinin olduğunu düşünerek yüzde 32 oranında müthiş bir zam verdik. Sevinçle karşılandı. Onlarında hepsinin aileleri var, geçim şartları, kredi borçları, hastaları var. İnşallah ilerleyen zamanlarda 2022'de bir zaman yapmayı daha planlıyoruz inşallah'' dedi.

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