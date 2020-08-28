Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları 3 Eylül'de başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı. İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 3 EYLÜL'DE HESAPLARDA Bakan Selçuk, “Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi. KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE YATACAK Ayrıca IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

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