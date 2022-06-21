Aylık maktu fazla çalışma tutarları ne kadar artacak?

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre bazı memurlara yapılan maktu fazla çalışma ücreti artıyor. Teklifte konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verilmiştir;

Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti:

1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği

gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek

hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi karan ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara

ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfiıs sayımına göre belediye nütusu;

- 10.000'e kadar olanlar için 584 Türk Lirasını,

- 10.000'den 50.000'e kadar olanlar için 625 Türk Lirasını,

- 50.000'den 100.000'e kadar olanlar için 691 Türk Lirasını,

- 100.000'den 250.000'e kadar olanlar için 780 Türk Lirasını,

- 250.000'den 1.000.000'e kadar olanlar için 931 Türk Lirasını,

- 1000.000'den fazla olanlar için 1.080 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sımrlan içerisindekiler için 1.080 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşelıirler belediye sımrlan içerisindekiler için 1.437 Türk Lirasını,

geçemez.

2- Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun aynca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme

yapılmaz.

3- Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;

a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,

b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,

ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlannda,

olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir