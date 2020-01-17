Bakan Koca'dan Atama Ve Tayin Edilme Yönetmeliği Açıklaması Bakan Koca'dan Atama Ve Tayin Edilme Yönetmeliğinde Değişiklik Eş Durumundan Tayin e Kıdem şartı

Atama Ve Tayin Edilme Yönetmeliğinde Değişiklik

Bakan Koca'dan Atama Ve Tayin Edilme Yönetmeliği Açıklaması Bakan Koca'dan Atama Ve Tayin Edilme Yönetmeliğinde Değişiklik Eş Durumundan Tayin e Kıdem şartı

T.c Sağlık Bakanı Fahrettin , "Atama ve tayin olma Yönetmeliği"nde yeniden düzenledik yaptıklarını belirterek, kurum içi naklen tayin ile bölge değişikliği yapılan personelin eşine kıdem gibi bir şart olmaksızın yer değişimi olanağı edilme olanağı getirildiğini bildirdi

Bakan, yazılı duyuru yayınladı, sağlık çalışanlarının memnuniyetini kazanmak yönünde mühim bir adım attıklarından bahsetti , "Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde çalışanların beklentilerini sağlamayı amaç edinerek hüküm yaptıklarını açıkladı

"Sağlık çalışanlarımızın bize en çok ulaştırılan mühim nitelikteki konulardan teki eşlerin görev aldıkları bölgenin değişikliği taleplerinde kıdem şartı aranmaktaydı bu durumu kaldırdık. Böylece, kurum içi naklen tayin ile bölge değişikliği gerçekleştirilen personelin eşine grup ve kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı sağladık." değerlendirmesinde bulunan Koca, eşi kamuda görevli olmayan hekimi, uzman hekimi, uzman diş hekimi, diş hekimi ve eczacı gibi stratejik personelin aile birliği bahanesine bağlı tayin olabilme de sağlanabimesi için atanma isteği bildiren yerde başvuru tarihinden itibaren son dört sene içerisinde 1140 gün olan sosyal güvenlik primi şartını, son beş yıl içinde 1140 gün olarak ayarladıklarına değindi.

Bakan Fahrettin Koca, şunları Anlattı:

"Ayrıca yönetmelik değişikliği ile alanlarda eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerine atanmak için talep te bulunan uzman doktorları ile uzman diş doktorları başvurusu için yabancı dil kuralını yok ettik . Yapılan yeni düzenlemelerin personelimize hayırlı olmasını temenni ederim."