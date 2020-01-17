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Atama Ve Tayin Edilme Yönetmeliğinde Değişiklik

Bakan Koca'dan Atama Ve Tayin Edilme Yönetmeliği Açıklaması Bakan Koca'dan Atama Ve Tayin Edilme Yönetmeliğinde Değişiklik Eş Durumundan Tayin e Kıdem şartı

Atama Ve Tayin Edilme Yönetmeliğinde Değişiklik
17 Ocak 2020 Cuma 15:08

Atama Ve Tayin Edilme Yönetmeliğinde Değişiklik

Bakan Koca'dan Atama Ve Tayin Edilme Yönetmeliği Açıklaması Bakan Koca'dan Atama Ve Tayin Edilme Yönetmeliğinde Değişiklik Eş Durumundan Tayin e Kıdem şartı

 T.c Sağlık Bakanı Fahrettin , "Atama ve tayin olma Yönetmeliği"nde yeniden düzenledik yaptıklarını belirterek, kurum içi naklen tayin ile bölge değişikliği  yapılan personelin eşine kıdem gibi bir şart olmaksızın  yer değişimi olanağı edilme olanağı getirildiğini bildirdi

Bakan, yazılı duyuru yayınladı, sağlık çalışanlarının memnuniyetini kazanmak  yönünde mühim bir adım attıklarından bahsetti , "Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde çalışanların beklentilerini sağlamayı amaç edinerek  hüküm yaptıklarını açıkladı

"Sağlık çalışanlarımızın bize en çok ulaştırılan mühim nitelikteki  konulardan teki eşlerin görev aldıkları bölgenin değişikliği taleplerinde kıdem şartı aranmaktaydı bu durumu kaldırdık. Böylece, kurum içi naklen tayin ile bölge değişikliği gerçekleştirilen personelin eşine grup ve kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı sağladık." değerlendirmesinde bulunan Koca, eşi kamuda görevli olmayan hekimi, uzman hekimi, uzman diş hekimi, diş hekimi ve eczacı gibi stratejik personelin aile birliği bahanesine bağlı tayin olabilme de sağlanabimesi için atanma isteği bildiren yerde başvuru tarihinden  itibaren son dört sene içerisinde 1140 gün olan sosyal güvenlik primi şartını, son beş yıl içinde 1140 gün olarak ayarladıklarına değindi.

Bakan  Fahrettin Koca, şunları Anlattı:

"Ayrıca yönetmelik değişikliği ile alanlarda eğitim kliniği bulunan eğitim ve  araştırma hastanelerine atanmak için  talep te bulunan uzman doktorları ile uzman diş doktorları başvurusu için yabancı dil kuralını yok ettik . Yapılan yeni  düzenlemelerin personelimize hayırlı olmasını temenni ederim."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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