Asgari Ücrette Yapılan 'jest'in Miktarı Belli Oldu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir Gazeteye verdiği röportajda Bakan Selçuk, asgari ücretliye 75 TL'lik bir jestte bulunduklarını açıkladı. 75 liralık bu rakamın ülkeye toplam maliyetinin 6 milyar liranın üstünde olduğu söyledi.

2020 Yılı için belirlenen Asgari Ücrete artı olarak JESTİMİZ 75 TL

Öncelikli olarak gelecek yıl 2021 yılı için asgari ücrette izleyecekleri yol haritasını açıklayan Bakan Selçuk Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda devlet, işçi ve işveren var. Aynı masadayız. Devlet olarak rolümüz işçi ve işveren arasında hakem olmak. Bu yıl Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'i ile birlikte ortak bir açıklama yaptılar. 2 bin 578 TL'nin altında bir asgari ücreti imzalamayacaklarını belirttiler. Gelecek sene, sonuna kadar tüm tarafların masada kalmasını arzu ediyoruz.

2020 yılında geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde, işveren asgari ücrette tavan olarak 2 bin 250 lira bandına geldi. Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme prensibine dikkat ediyoruz. 'Geçtiğimiz sene asgari ücret desteğinin 2019 senesinde geçerli olan asgari ücret için son kez verildiğini açıklamamıza rağmen, bu sene zam oranının enflasyon oranının altında kalmaması için 2020 yılı için de 75 liralık asgari ücret desteğini hükümet olarak vermeye devam edeceğiz. Asgari ücret desteği işçiye jestimizdi. Bir işçi bazında düşünüldüğünde düşük bir rakam olarak görülse de, bu desteğin toplam maliyeti 6 milyar liranın üstünde. Hem işçimiz hem de işverenimiz için önemli bir destek."

2020 yılı asgari ücret 2324 lira olarak belirlenmişti ve bu jestten sonra bekar bir işçi asgari ücret 2399 Lira Oldu.

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