Asgari ücrette kritik randevu! Gözler heyet sunumunda

Yaklaşık 7 milyon çalışanın maaşını doğrudan etkileyecek olan asgari ücret zammını belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın bir kez daha bir araya geliyor. Yılbaşında asgari ücrete yapılacak zam oranının belirleneceği komisyonda ikinci görüşme koronavirüs tedbirleri nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenecek. Komisyona katılan heyetler asgari ücretle ilgili olarak sunum yapacak. Peki asgari ücret yeni yılda tahminen ne kadar olacak? Asgari ücret 2021 zam oranı ne kadar olacak? İşte son dakika asgari ücret zam haberinin detayları...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın ikinci kez toplanacak. Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda çevrim içi düzenlenecek toplantıda, heyetler sunum yapacak.Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapan Komisyon, ikinci toplantısını yarın gerçekleştirece

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk toplantısını çevrim içi düzenleyen komisyon, işveren heyeti ev sahipliğindeki ikinci toplantısını da aynı yöntemle yapacak.

Toplantıda, TİSK heyeti dünya ve Türkiye'deki ekonomik ve sosyal görünüme dair paylaşımda bulunup, görüşlerini sunacak.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının da ekonomik veri ve raporları komisyona sunması bekleniyor.BAKAN SELÇUK'TAN MUTABAKAT VURGUSUAsgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4 Aralık'taki ilk toplantısında işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin başkanları görüşlerini dile getirmişti.

Bu toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, işçi ve işverenin mutabakatı ile asgari ücreti tespit etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." açıklamasını yapmıştı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da asgari ücret desteği uygulamasının devam ettirilmesinin de aralarında olduğu taleplerini sıralayıp, "Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise asgari ücretlilerin ekonomik durumunu dile getirerek, "Asgari ücretten tasarruf beklenmemeli. Ekonomik gerekçeler ileri sürülmesin. Taleplerimiz mutlaka karşılansın." değerlendirmesinde bulunmuştu.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Şimdi herkes yeni asgari ücretin kaç lira olacağını merak ediyor. Bunun hesabını geçtiğimiz günlerde Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yapmıştı.

İşte Erdem'in hesaplaması...

Bundan önceki hesaplamalarımıza baktığımızda açıklanan asgari ücrete çok yakın rakamlar bulduğumuz ortaya çıkıyor. Bu yıl için de sizin için bir hesap yapacağız. Aslında bu güne kadar yapılan asgari ücret artışlarına baktığımızda yaklaşık bir rakam tahmin etmek mümkün oluyor. Son 10 yıllık artışlara bakıldığında 2016'daki yüzde 30'luk artış dışında tüm zamlar bir önceki yılın enflasyonunun 2-5 puan üzerinde gerçekleşmiş durumda.

GEÇEN YIL NE OLDU?

Benzer bir hesaplamayı geçen yıl da yapmıştık. Geçtiğimiz yıl YEP enflasyon hedefi yüzde 11 civarındaydı. 2019 yılı sonunda enflasyon ise buna uyumlu biçimde yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

Biz bu beklentiye uygun olarak artışın daha önceki yıllarda olduğu gibi enflasyonun 3 puan üstünde yani yüzde 15 civarında olabileceğini ve asgari ücretin 2.300 ile 2400 lira arasında gerçekleşeceğini tahmin etmiştik. Tahminlerimize uygun olarak yüzde 15,03 oranında zam yapıldı ve net asgari ücret 2.324 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

2021 YILINDA NE OLUR?

Bu güne kadar asgari ücret artışlarındaki standart devam ederse yine enflasyonun 3 ya da 5 puan üstünde bir artış bu yıl için de gerçekleşebilir. Yeni Ekonomi Programı'na baktığımızda bu yıl sonu için enflasyonun yüzde 10.5 olacağı tahmin edilmiş durumda.

Merkez Bankası ise son toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12,1 olarak revize etti. Bu yıl için bir pandemi döneminde olduğumuzu da hatırlardan çıkartmamamız gerekiyor. Her iki hedefi de göz önüne alırsak bu yılda enflasyonun 3-5 puan üzerinde bir artış yapılacağını hesapladığımızda...

İŞTE 2021 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağını öngörüyoruz. Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakamın olacağını hesaplıyoruz.

Tabi bu hesaplamalar tamamen önceki yıllardaki artışlar ve enflasyon hedefleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Gerçek rakamlar pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacağından çok farklı bir neticede elde edilebilir.