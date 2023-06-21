Asgari ücretin ardından sıra memur ve emekliye geldi! İşte masadaki zam oranı

Asgari ücret zammının ardından gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi. Yapılacak artışta enflasyon kritik bir öneme sahipken, kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik artışın referans alınması bekleniyor. Buna göre, memur ve emekli zammının yüzde 40-45 oranında olacağı konuşuluyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında karar çıktı ve yeni asgari ücret yüzde 34 zamla 11.402 TL oldu. Asgari ücret zammının ardından sıra memur ve emekli zammına gelirken, yüzde 40-45'lik bir artış bekleniyor.

ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP

Memur ve emekli zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayında enflasyonun yüzde 2,81 artması bekleniyor. Buna göre, 6 aylık enflasyon yüzde 18,50 oluyor.Düzenlemede 2023'ün ilk 6 aylık enflasyonu baz alınacak ancak bu orana refah payı da eklenecek.

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI REFERANS ALINACAK

Kamu işçisine geçtiğimiz günlerde yüzde 45 oranında zam yapılmıştı. Memurlar bu artışın kendilerine de yansıtılmasını istemişti. Memur ve memur emeklisinin zammında yüzde 45 oranın referans alınması beklenirken, oranın yüzde 40-45 olacağı konuşuluyor. Eğer memur zammı yüzde 40 olursa ek zam yüzde 23,69, yüzde 45 olursa ek zam 28,69 olacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ 22 BİN TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim döneminde en düşük memur maaşının yüzde 85'i aşan zamla 22 bin TL'ye yükseltileceğini vaat etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." demişti.