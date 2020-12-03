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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın gerçekleşecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın gerçekleşecek 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yarın saat 14.00’te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında gerçekleştirecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın gerçekleşecek
03 Aralık 2020 Perşembe 20:44

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın gerçekleşecek

20021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yarın saat 14.00’te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında gerçekleştirecek

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