Asgari ücret son dakika! Zam ile ilgili oran belli oldu, refah payı ve ek zam detayı

Türkiye'nin gözü kulağı 13 Haziran'da başlayacak olan asgari ücret toplantılarında. Haziran verisi ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon, zam oranında belirleyici olacak. Refah payının da eklenmesiyle oluşacak ara zammın yüzde kaç olacağı bu toplantılarda netleşecek. Yüzde 25'in üzerinde bir zam yapılması bekleniyor. İşte olası zam oranlarına göre oluşabilecek asgari ücret.

Milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücrete yapılacak zamma çevrilmiş durumda. Zam oranını belirlemek üzere toplantılar 13 Haziran'da başlıyor. Toplantıda işçi, işveren ve hükümet tarafları bir araya gelecek.

HAZİRAN VERİSİ BELİRLEYİCİ OLACAK

3 Temmuz'da açıklanacak Haziran verisi ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon zam oranında belirleyici olacak. Bu orana refah payı da eklenmesi bekleniyor. Asgari ücret şu anda 8 bin 506 lira.

"ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEMEK TEMEL İLKEMİZDİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret çalışmalarıyla ilgili olarak "Çalışanları enflasyona ezdirmemek temel ilkemizdir. Hep bu politikayı izledik aynı doğrultuda devam edeceğiz" dedi.

11 BİN LİRAYI AŞMASI BEKLENİYOR

Şu an 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücretin, 500 dolar seviyesine yükseltilmesi yani, yüzde 25 üstünde artışla 11 bin TL'yi aşması bekleniyor.

ZAM ORANLARINA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Hükümetin asgari ücreti teklifi henüz netleşmedi. Yüzde 20 zam için net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti 14 bin 111 TL olacak. Yüzde 25 zam için net ücret 10 bin 634 TL, brüt 12 bin 510 TL. Yüzde 30 zam olasılığında net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt 13 bin 10 TL olacak. Yüzde 40 zam ihtimalinde de net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti 16 bin 463 TL olarak hesaplanacak.

500 DOLAR HEDEFİ İÇİN YÜZDE 37'LİK ZAM

Asgari ücrette "500 dolar" hedefinin tutturulması için yüzde 37'lik bir zamma ihtiyaç var. Bu da geçen yılki ara zammın 7 puan üzerinde bir artışa işaret ediyor. Yüzde 30-35 aralığında bir zamla da net 11 bin-12 bin TL bandında bir asgari ücret rakamı ortaya çıkacak. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz zammı için "Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak" açıklamasını yapmıştı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari ücreti işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çoğunluk kararıyla belirliyor. Toplantılar 13 Haziran'da başlayacak. Halihazırda asgari ücret, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş. Geçtiğimizin yıl asgari ücrete yapılan artış, iki toplantılık bir süreçle karara bağlanmıştı. Bu yıl da hızlı bir süreçle ara zammın netleşmesi bekleniyor. Asgari ücretle birlikte işveren prim desteği de belli olacak. Bunun için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücreti belirlemesini müteakiben TBMM'den yasa çıkarılması bekleniyor.

MEMUR ZAMMI İÇİN GÖZLER MECLİS'TE

Memurların gözü de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin Temmuz ayında Meclis tatile girmeden tamamlanması hedefleniyor.