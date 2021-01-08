'Asgari ücret kadar zam istiyoruz!'

'Asgari ücret kadar zam istiyoruz!' Asgari ücret kadar zam istiyoruz! Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,36, memur emeklileri için ise açıklanan yüzde 7,36 zam oranını değerlendirdi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,36, memur emeklileri için ise yüzde 7,36 olarak açıklanan zam oranını değerlendiren TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, artışın yetersiz olduğunu kaydederek, “Emekliler de asgari ücretteki artış kadar zam istiyor” dedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,36, memur emeklileri için ise açıklanan yüzde 7,36 zam oranını değerlendirdi. Ergün, iyiden iyiye zorlaşan geçim şartlarında yapılan artışın yetersiz olduğunu kaydetti. Bu artış oranı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ücretlerinin en fazla 200 TL artacağını kaydeden Ergün, “Gelir ve aylık alanlar arasında en mağdur kesim, SSK ve Bağ-Kur emeklileri olmuştur. En az aylık ödemesi 1.500 lira. Bu ücretle geçinmenin zorluklarını bilmeyen yok. Bu nedenle, 2021 yılı emekli zamlarında seyyanen ve yüzdeli artışlar seçenekli olmalıdır. Yeni asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz” dedi.

ZAM ORANLARI BELİRLENİRKEN GERÇEK HARCAMALAR ESAS ALINMALI

Emeklilere yönelik yapılacak zam oranının belirlenmesinde, emeklilerin gerçek harcamalarının esas alınmasını isteyen Ergün, “Emeklilerimizin yaşam ücretlerinde iyileştirmeye gidilmelidir. Emeklilerimizin mutfak ve konut giderlerindeki yüksek artışlar aylıklara yansıtılmalıdır” talebinde bulundu.