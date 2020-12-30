Asgari ücret işçinin cebine nasıl yansıyacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 01.01.2021-31.12.2021 döneminde uygulanacak asgari ücreti belirlemiş bulunmaktadır. Asgari Ücret Tespit Komisyonun oy çokluğu ile almış olduğu kararla tüm yaş grupları için tek bir asgari ücret olarak belirlenmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2021 yılı Ocak ayından itibaren asgari ücret brüt 3.577,50 TL, AGİ Dahil Net 2.825,90 TL olarak belirlemiştir. Eşinin çalışmaması ve çocuk sayısına bakılarak daha yüksek AGİ alan çalışanlar yönünden daha yüksek bir tutar ödenecektir. Buna göre; asgari ücret en düşük AGİ Dahil Net 2.825,90 TL ve en yüksek tutar ise AGİ farkından dolayı da AGİ Dahil Net 3.013,72 olacaktır.

Asgari ücrette yüzde 14 enflasyon oranına göre önemli bir artış yaşanmıştır. Buna göre yüzde 21,56 oranında artış yapılmış olup, artış oranı Yüzde 21,56 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca işveren maliyetinin düşürülmesi amacıyla işverenlere de 75 TL Asgari Ücret Desteği uygulanacaktır.

İşveren maiyeti 5 puanlık SGK teşviki uygulandığında 4.203,56 TL olacaktır.

Belirlenen asgari ücret, 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.