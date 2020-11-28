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Asgari ücret için ilk öneri Hdp'den geldi!

Asgari ücret için ilk öneri geldi! Asgari ücret için ilk öneri geldi: 4 bin TL 2021 yılı asgari ücreti için ilk öneri HDP'den geldi. HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, asgari ücretin 4 bin lira olması gerektiğini söyledi. Enflasyon rakamlarına göre 2 Bin 542 Lira..

Asgari ücret için ilk öneri Hdp'den geldi!
28 Kasım 2020 Cumartesi 18:02

 Asgari ücret için ilk öneri Hdp'den  geldi!

 Asgari ücret için ilk öneri geldi!  Asgari ücret için ilk öneri geldi: 4 bin TL 2021 yılı asgari ücreti için ilk öneri HDP'den geldi. HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, asgari ücretin 4 bin lira olması gerektiğini söyledi. Enflasyon rakamlarına göre 2 Bin 542 Lira..

Yeni Akit'te yer alan habere göre; 2021 yılı asgari ücreti için ilk öneri HDP'den geldi. HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, asgari ücretin 4 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de milyonlarca işçi ve iş verenin gözü kulağı asgari ücret toplantısında. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk asgari ücret toplantısının 4 Aralık'ta yapılacağını bildirdi. Bu açıklamanın ardından taraflar asgari ücret konusunda hesaplarını yapmaya başladı.

HDP'den "4 bin TL olsun" önerisi
İlk çağrı HDP'den geldi. HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, asgari ücretin 4 bin lira olması gerektiğini söyledi. Ana muhalefet partisi CHP ise bu konuda henüz açıklama yapmış değil. MHP, İYİ Parti, BBP ve Saadet Partisi'nden de henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

2.500 TL'nin üstüne çıkabilir
Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon hedefine göre asgari ücrete yüzde 9.4 oranında artış yapılabilir. Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselecek.

Orta Vadeli Programlar'da ise enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücrete bu doğrultuda zam yapılması durumunda net asgari ücret 2 bin 510 lira olabileceğini savundu

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