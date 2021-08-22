Annesini bıçaklayarak öldürdü

Cumhurbaşkanlığından aldığım bilgiye göre Kabine revizyonu gelebilir! Deniz Zeyrek 21.08.2021 tarihli köşesinde "Kabine revizyonu gelebilir" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Erdoğan'ın, çalışmalarından tatmin olmadığı bazı bakanları daha affedeceği iddiasında bulundu. Yazının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi;