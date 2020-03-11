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Ankara'da Büyükşehir Meclis'inden Engellilere Müjdeli Haber!

Ankara'da Büyükşehir Meclis'inden Engellilere Müjdeli Haber!

Ankara'da Büyükşehir Meclis'inden Engellilere Müjdeli Haber!
11 Mart 2020 Çarşamba 15:06

Ankara'da Büyükşehir Meclis'inden engellilere müjdeli haber!

Ankara'da engellilere Yönelik masrafsız nikah

Ankara'da engelli inanlara yönelik nikah akdi için  ücret ödememesine dair Başkanlık yazısı, Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği sağlanarak onaylandı

KİMLER FAYDALANACAK?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı ikinci oturumunda masaya yatırılıp kabul edilen Başkanlık' tan ulaşan resmi yazı ile birlikte yüzde 40 ve üzeri engeli olan kişiler Ankara Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu nikahlarda artık nikah ücreti vermeyecek . Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı içerisinde iş yapan Evlendirme Şube Müdürlüğü aracılığı ile yapılacak  nikahlarda engelli vatandaşlardan evlilik cüzdanı için yalnızca ücret istenecek diğer tüm işlemler ücretsiz

İKAMET ANKARADA ŞARTI

Engelli kişilerin Ankara'da mücavir bölümler arasında oturuyor olması şartının bulunduğu Başkanlık yazısında, "Engelli Sağlık Kurulu raporu ile tespit edilmiş en az yüzde 40 ve üzeri, ilgili bakanlıkça çıkarılmış  engelli kartının mutlaka  sahip olması ve sadece bu kişilere  yönelik engelli kişilerden Mal Müdürlüğünden temin edilerek kıymetli evraklar arasında ücret ödenerek istenen uluslararası aile cüzdan tutarı (140 TL) hariç olmak üzere belediye nikah kıyma hizmetlerinden ücret ödemeden faydalanacaktır " ifadeleri bulundu


Kaynak: Kamu Saati Özel
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