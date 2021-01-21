AİHM'in kararları reform paketinde değerlendirilecek

Yeni reformlarla, AİHM kararlarına ilişkin tazminat ödenip ödenmemesi konusunda bazı değişiklikler masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ekonomi ve hukuk alanında hazırlanan reform düzenlemelerinin hazır olduğunu ve yakın zamanda kamuoyuna sunulacağını belirtti.

Reform hazırlıklarını koordineli bir şekilde yürüten 6 bakanlık ile AK Partili bazı kurmayların oluşturdukları taslak metin, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu.



Taslak metninde, AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarının mahkemeler tarafından nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacak.

AİHM'İN TAZMİNAT DAYATMASI

AİHM’in verdiği kararların takibini yapan Bakanlar Komitesi’nin kararlarının nasıl faaliyete geçirilmesi gerektiği konusu masaya yatırıldı.

Son zamanlarda AİHM'in kararları sonrası FETÖ ve terörden yargılanan birçok kişi, Türkiye Cumhuriyeti'nden tazminat hakkı kazandı.

Yeni reformlarla, AİHM kararlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve tazminat ödenip ödenmemesi konusunda bazı değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

50. MADDEDE DEĞİŞİKLİK

Bu kapsamda, AYM’nin kararlarının mahkemeler tarafından nasıl uygulanacağını düzenleyen 50’nci maddede değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Son olarak Selahattin Demirtaş ve Enis Berberoğlu kararına dikkat çeken parti kurmayları, “’Bakanlar Komitesi'nin kararını birebir yapacaksın’ diye bir şey yok. Nasıl olabileceğini tartışıyoruz. ‘Başka bir şekilde uygulanabilir mi?’ diye bakıyoruz.” ifadelerini kullandı.

TERFİLERE PUANLAMA

Taslak metinde, tutukluluk süreleriyle ilgili yapılacak düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre, terör ve örgütlü suçlar başta olmak üzere, soruşturma dosyasına verilen gizlilik kararıyla şüphelilerin tutukluluk süreleri bir olacak.

Yargılamaların makul sürede sonuçlanması için getirilen hedef süre uygulaması kapsamında ‘Hedef Süre İzleme ve Değerlendirme Kurulu’ oluşturulmuştu.

Yeni düzenlemeyle, bu kurul üzerinden soruşturma ve davaları belirlenen sürede sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı takip edilen hâkim ve savcıların, dosyalarını tamamlanmasında puanlama sistemine gidilecek.

Atama ve terfilerde de bu puanlama sistemi dikkate alınacak.

YATIRIMCILARA GÜVENCE

Yeni pakette, yabancı yatırımcılara Avrupa'da olduğu gibi Türkiye’de de güvence evrakı verilmesi de var.