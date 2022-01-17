0
kar ne zaman
kar ne zaman
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0
devlet ödemeleri
devlet ödemeleri
0
işsizlik ödeneği
işsizlik ödeneği
0

AGİ kalktı vergi iadesi geldi! Maaşlara nasıl yansıyacak?

AGİ kalktı vergi iadesi geldi! Maaşlara nasıl yansıyacak? AGİ kalktı vergi iadesi geldi! Maaşlara nasıl yansıyacak? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı. Vergi iadesi geldi. Vergi iadesi nasıl ödenecek? Maaşlara nasıl yansıyacak? Tüm detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı

AGİ kalktı vergi iadesi geldi! Maaşlara nasıl yansıyacak?
17 Ocak 2022 Pazartesi 16:04

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı. Gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak.

Peki maaşlara nasıl yansıyacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALKTI MI?

AGİ vergi iadesiydi zaten. Asgari geçim indiriminde gelir vergisi ödüyoruz biz çalışanlar olarak bu ödediğimiz gelir vergisinden bir iade. Karıştırmamak lazım.

Biz çalışırken bir vergi veriyorduk. Gelir vergisi ve damga vergisi kesiliyordu. Bu verginin bir kısmını devlet diyordu ki ben senin medeni durumuna ve çocuk sayına göre sana geri iade ediyorum.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.