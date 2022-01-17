AGİ kalktı vergi iadesi geldi! Maaşlara nasıl yansıyacak? AGİ kalktı vergi iadesi geldi! Maaşlara nasıl yansıyacak? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı. Vergi iadesi geldi. Vergi iadesi nasıl ödenecek? Maaşlara nasıl yansıyacak? Tüm detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı. Gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak.
Peki maaşlara nasıl yansıyacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALKTI MI?
AGİ vergi iadesiydi zaten. Asgari geçim indiriminde gelir vergisi ödüyoruz biz çalışanlar olarak bu ödediğimiz gelir vergisinden bir iade. Karıştırmamak lazım.
Biz çalışırken bir vergi veriyorduk. Gelir vergisi ve damga vergisi kesiliyordu. Bu verginin bir kısmını devlet diyordu ki ben senin medeni durumuna ve çocuk sayına göre sana geri iade ediyorum.