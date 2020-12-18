A Haber 'yeni asgari ücreti' Böyle İşaret ederek net rakamı açıkladı

A Haber 'yeni asgari ücreti' Böyle İşaret ederek net rakamı açıkladı A Haber milyonların beklediği 'yeni asgari ücreti' böyle duyurdu

A Haber'in muhabiri, iktidarın belirlediği iddia edilen asgari ücret miktarını duyurdu. Türkiye'de çalışanların dört gözle beklediği asgari ücret miktarına ilişkin iki toplantı yapıldı.

A Haber milyonların beklediği 'yeni asgari ücreti' böyle duyurdu

A Haber'in muhabiri, iktidarın belirlediği iddia edilen asgari ücret miktarını duyurdu. Türkiye'de çalışanların dört gözle beklediği asgari ücret miktarına ilişkin iki toplantı yapıldı.

Salı günü (22 Aralık 2020) de asgari ücretle ilgili üçüncü toplantı yapılacak.

Asgari ücret şu anda net 2324 lira brüt ise 3458 lira...

2021 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını 22 Aralık günü yapacak ve 2021 yılı asgari ücreti bu toplantı sonrası belli olacak.

A Haber muhabirinin aktardığına göre eğer yıllık enflasyon oranı baz alınır ve bunda ortak karar alınırsa 2021 yılı asgari ücretinin net 2605 lira olması bekleniyor.