696 KHK'lı işçilerin tayin hakkı var mı?

696 Sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen işçilerin son günlerde en çok merak ettiği konuların başında tayin hakkı geliyor.

696 KHKlıların tayin hakkı var mı?

696’lı Sayılı KHK ile kadro hakkı verilen sosyal hizmet personeline TAYİN VE BECAYİŞ HAKKI tanınmamış, zorunlu tayin alan eşlerle ilgili olarak aileler parçalanmış, bütünlük bozulmuştur. Bu durumun acil olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Yine 696 Sayılı KHK’nın getirdiği ZORUNLU EMEKLİLİK doğrudan Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Devlet memurlarına, eski kamu işçilerine ve İŞ-KUR üzerinden kadroya geçen personele dayatılmayan zorunlu emeklilik 4 Dli işçilere dayatılmakta, genç yaşta emekliliğe zorlanmakta. Bu durumun da bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir.

4 Dli işçilere tayin hakkı ne zaman verilecek?

Yıllarca kamuda taşeron şirketlerde büyük zorluklar altında çalışan, ekonomik olarak mağdur olan işçilerin kadroya geçince de sorunları çözülmedi. Tayin ve becayiş hakkı, zorunlu emeklilik gibi önemli sorunlarla yüzleşen 4 Dli işçilerin yaşadığı bu sorunlar ne zaman çözülecek. İşte detaylar..

4 Dli kamu işçilerinin tayin hakkı var mı peki?

696 KHK’lı işçilerin eş, eğitim ve sağlık gibi nedenlerle nakil, tayin ve terfi imkanı var mı? Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, işçiye tayin, terfi, nakil hakkı verir mi?

Arkadaşlarımızdan gelen soruların en önemlilerinden biri, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçen işçilerin nakil, tayin ve terfi hakkının bulunup bulunmadığıdır. Pek çok işçi, eşinin başka il ya da ilçede olması, sağlık veya eğitim gibi gerekçelerle, tayin-nakil talep etmektedir. Aynı şekilde eğitim durumu değişen, üniversite bitiren işçiler de terfi ve görevde yükselme talebinde bulunmaktadır. Öncelikle bu taleplerin çok haklı, insani ve yerinde olduğunu belirtmek gerekiyor. Diğer kamu çalışanları için geçerli olan bu hakların, 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen işçilere de verilmesi gerekir. Ancak mevcut mevzuata baktığımızda 696 KHK’lı işçilerin nakil, terfi, tayin veya görevde yükselme hakları yoktur. Zira 696 Sayılı KHK’da şu hüküm yer almaktadır; Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir.” Buna göre 696 KHK’lı işçilerin kadroları için çakılı kadro diyebiliriz. Bu kapsamdakiler, çalıştıkları pozisyonda, emekliliğe hak kazandıkları tarihe kadar mevcut statüleriyle çalışmaya devam edecekler. Eğitim, eş, özür veya sağlık gibi herhangi bir nedenle tayin olamayacakları gibi terfi yada görevde yükselme hakkına da sahip değildir. Yani alt işvendeyken işe başladığı, kadroya geçirildikten sonra da Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından vize edilen ünvan ve pozisyonunda emekli oluncaya kadar istihdam edilecekler.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi durumu değiştirir mi?

Öte yandan, 2 Numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin sürekli işçilere tayin, terfi ve nakil hakkı verip vermediğini de sormaktadır. Kararnamede yer alan bazı maddeler, bu tür yorumlara yol açmıştır. Kararnamedeki ilgili düzenleme şöyledir; Sürekli işçi kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonları MADDE 8 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuruluşlara, … b) Sürekli işçi kadroları Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı sürekli işçi kadroları ile değiştirilebilir, birimler arası aktarmalarda da aynı usule uyulur. Bu işlemlere ilişkin bilgiler Devlet Personel Başkanlığınca bir ay içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir. Görüleceği gibi, bu maddedeki b fıkrası, kamu kurumlarındaki sürekli işçi kadrolarının birimler arası aktarılması veya başka işçi kadrolarıyla değiştirilmesine ilişkin hükümler içermektedir. İşçilerin nakil veya tayin hakkına ilişkin bir düzenleme sözkonusu değildir. Dolayısıyla bu hükümden yola çıkarak 696 KHK’lı işçiler için tayin veya nakil hakkının verildiğini söylemek olanaklı değildir.