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50'den fazla unvan özelinde emekli maaşı ve ikramiyesi!

50'den fazla unvan özelinde emekli maaşı ve ikramiyesi!

50'den fazla unvan özelinde emekli maaşı ve ikramiyesi!
12 Ağustos 2021 Perşembe 21:20

2021 yılı Temmuz sonrası için belirlenen katsayılar çerçevesinde; Askeri personel, hakim ve savcı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, profesörler, doktor, mühendis, öğretmen ve polis memuru gibi unvanlarda çalışanların emekli maaşı ve ikramiyesini yayımlıyoruz.

2021 yılı Temmuz sonrası için belirlenen katsayılar çerçevesinde; Askeri personel, hakim ve savcı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, profesörler, doktor, mühendis, öğretmen ve polis memuru gibi unvanlarda çalışanların emekli maaşı ve ikramiyesini yayımlıyoruz.

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