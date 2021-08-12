50'den fazla unvan özelinde emekli maaşı ve ikramiyesi!

2021 yılı Temmuz sonrası için belirlenen katsayılar çerçevesinde; Askeri personel, hakim ve savcı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, profesörler, doktor, mühendis, öğretmen ve polis memuru gibi unvanlarda çalışanların emekli maaşı ve ikramiyesini yayımlıyoruz.

2021 yılı Temmuz sonrası için belirlenen katsayılar çerçevesinde; Askeri personel, hakim ve savcı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, profesörler, doktor, mühendis, öğretmen ve polis memuru gibi unvanlarda çalışanların emekli maaşı ve ikramiyesini yayımlıyoruz.