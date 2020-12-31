4/D'li işçilerin Ocak ikramiyeleri hesaplandı! İşte rakamalar... 4/D'li işçilerin Tediye hangi gün ve tarihte ödenecek? 4/D'li işçilerin ikramiye tutarları belli oldu!

Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu. Peki hangi işçi ne kadar ilave tediye alacak? İşte detaylar...

Kamu işçileri ve 4/D'li sürekli işçiler için ilave tediye ödemeleri 4 eşit taksit şeklinde işçilere ödeniyor. 2021 yılı ilk iki tasit için ödeme tarihleri bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

İLK TAKSİT 29 OCAK 2021 TARİHİNDE

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ilave tediyenin birinci yarısı 29/1/2021, diğer yarısı 11/5/2021 tarihinde ödenecek.

MADEN İŞÇİLERİ FARKLI

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.

KİM NE KADAR İLAVE TEDİYE ALACAK?

Brüt ücretlere göre13 gülük ilave tediye ödemeleri (Gelir vergisi %15) yaklaşık şöyle olacak;

BRÜT ÜCRET 13 GÜNLÜK İLAVE TEDİYE MİKTARI( Net ele geçen ) 3.577.50 TL (Asgari Ücret) 1.101.97 TL 3.700 TL 1.146.24 TL 4.000.00 TL 1.239.18 TL 4.250.00 TL 1.316.63 TL 4.500.00 TL 1.394.07 TL 5.000.00 TL 1.548.97 TL 5.250.00 TL 1.626.42TL 5.500.00 TL 1.703.87 TL 6.000.00 TL 1.858.77 TL 6.500.00 TL 2.013.66 TL 7.000.00 TL 2.168.56 TL 7.500.00 TL 2.323.46 TL 8.000.00 TL 2.478.35 TL

Vergi dilimi %15 olarak hesaplanmıştır

*İkramiye ödemelerinde ilave ödemeler, alınan maaş ve yardım miktarlarına göre rakamlarda değişiklik olabilir