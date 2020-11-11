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4/D'li işçilere Bakanlıktan ücret zammı şoku!

4/D'li işçilere Bakanlıktan ücret zammı şoku! 4/D'li işçilerin toplu sözleşmeye geçişleri dolayısı ile mali ve sosyal hakları ile ilgili Sağlık Bakanlığı görüş yazısı yayınladı. 4/D'li işçilerin yeni TİS geçişi mali ve soyal hakları için Bakanlık yazı yayınladı!

4/D'li işçilere Bakanlıktan ücret zammı şoku!
11 Kasım 2020 Çarşamba 16:02

4/D'li işçilere Bakanlıktan ücret zammı şoku!

 4/D'li işçilere Bakanlıktan ücret zammı şoku!  4/D'li işçilerin toplu sözleşmeye geçişleri dolayısı ile mali ve sosyal hakları ile ilgili Sağlık Bakanlığı görüş yazısı yayınladı. 4/D'li işçilerin yeni TİS geçişi mali ve soyal hakları için Bakanlık yazı yayınladı!

4/D'li işçilerin toplu sözleşmeye geçişleri dolayısı ile mali ve sosyal hakları ile ilgili Sağlık Bakanlığı görüş yazısı yayınladı.

Bakanlık YHK'nın toplu iş sözleşmesi hükümleri sonrası çalıştıkları birimlerde asıl iş kolundan tescil edilen işçilerin geçiş dolayısı ile mali ve sosyal haklarına ilişkin tereddüt yaşanan hususlara ilişkin açıklamaları resmi yazı ile yayınladı.

MALİ VE SOYAL HAKLAR

Yazıda işçilere verilecek ikramiye, giyim yardımı, ek ödeme, hizmet zammı, ücret zammı, iyileştirmeler ile ilgili tek tek açıklamalarda bulunuldu.

ÜCRET ZAMLARI

Bakanlığın yazısına göre işçilerin 31.10.2020 tarihinde almakta oldukları günlük ücretlerine herhangi bir ücret zammı uygulanmayacak.

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