4/D'li işçilere 29 Ekim ücreti!

4/D'li işçilere 29 Ekim mesaisi ücrete tabidir! 4/D'li işçiler ve diğer çalışanlar 29 Ekim günü çalışırsa fazla mesai ödemesi almalı mıdır? İşte detaylar...

KANUN NE DİYOR

Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 1 maddesi 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır diyerek bu günlerde çalışanlara ek ücret ödenir. 28 Ekim günü öğleden sonra tatil başladığı için yine 28 günü öğleden sonra çalışanlara da ek ücret ödenecektir.

Kanun maddesi şöyle;

"Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder"

Yine aynı kanunun 2. maddesinin son fıkrası 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanmasının zorunlu olduğunu ifade etmiştir. 2429 sayılı kanunun 2. maddesinin D bendinin üçüncü fıkarası şu şekildedir;

"29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur."

Sonuç olarak;

4D li işçiler ve diğer çalışanlar 28 Ekim'de yarım gün 29 Ekim'de tam gün tatildir. Eğer bu zaman diliminde çalışma yapılırsa işçi fazla mesai ödemesini hak ederler.

DİĞER RESMİ TATİLLER

Kanun diğer resmi tatilleri şöyle sıralamıştır;

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir. (2)

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15

Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)(2)

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.