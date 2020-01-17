3.600 Ek Göstergede Son Durum! Formülü Hazır! 3.600 Ek Göstergede formül aranıyor 3.600 Ek Göstergede son durum

3.600 Ek Göstergede Son Durum! Formülü Hazır!

3.600 Ek Göstergede Son Durum! Formülü Hazır! 3.600 Ek Göstergede formül aranıyor 3.600 Ek Göstergede son durum

Memur-Sen, Toplu Sözleşme ve Kamu Personeli Danışma Kurulunda önemli konular ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı yaparak 3.600 Ek Göstergede Son Durumu dile getirdiler.

Alınan karara ilişkin sendika temsilcileri, 'kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, memura grev hakkı, toplu sözleşme masasının yeniden şekillenmesi ve 3.600 ek göstergenin hayata geçirilmesi' konusundaki taleplerini Cumhurbaşkanı'na aktardılar . Erdoğan'ın 3.600 ek gösterge konusunda çalışmaların devam ettirildiğini açıkladığı öğrenildi. Erdoğan, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sendikalardan gelen taleplerin değerlendirilmesi ne yönelik talimat verdi . Sendika temsilcileri, polis, sağlık personeli, öğretmen ve din görevlilerine getirilmesi planlanan 3.600 ek göstergenin bütçeye maliyetine ilişkin bir çalışma yapıldığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede de bu maliyet üzerinde durulduğu ifade edildi.

MAAŞ ÖDEMELERİ ARTACAK

3.600 ek göstergenin kamuya getireceği yük konusunda net rakam belli olmazken , ek göstergenin hayata geçirilmesiyle, memurların aylıklarında taban 32 lira, emekli aylıklarında ise en tavan 650 TL yükseliş olacakbu göstermenin 2.200'den 3.600'e yükselmiş 25 sene hizmet eden öğretmen, hemşire, din görevlisi ve müdürler emekli maaşlarını 653 lira, 30 yıl hizmet etmiş olan 696 lira, 35 yıl çalışmiş olanlar ise 740 lira yüksek alacak . Ek göstergenin 2.200'den 3.600'e artmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiye alacakları da 82 bin 345 TL'den 103 bin 279 TL'ye ulaşmış olacak .